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Ekonomi Yapı Kredi'nin "Dünya Kadar Sade" serisinde zamanı sadeleştirmek konuşuldu
Ekonomi

Yapı Kredi'nin "Dünya Kadar Sade" serisinde zamanı sadeleştirmek konuşuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:10:22 -
Yapı Kredi'nin "Dünya Kadar Sade" serisinde zamanı sadeleştirmek konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi World'ün aşırı tüketim olgusuna dikkati çekerek "sadeleşmek" kavramı üzerinden farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği "Dünya Kadar Sade" serisinin yeni bölümünde "zaman" konusu ele alındı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Belçim Bilgin'in sunduğu "Dünya Kadar Sade" serisinin ikinci bölümünde, zamanı iyi kullanmayı başaran ve bu konu üzerine düşünen iki önemli konuk izleyicilerle buluştu.

Salgın döneminde pek çok kişinin karşılaştığı zaman yönetimi probleminin çözümü ve bu problemin çözüm yöntemlerinin sorgulandığı programda, bir günü en doğru şekilde planlamanın ipuçları paylaşıldı.

Zaman yönetimi konusunda yaptığı araştırmalardan öğrendiklerini hayatına uygulayan ve alanında uzman olan Yazılım Mimarı Kerem Köseoğlu ile Türkiye'nin önemli film yapımcılarından Zeynep Atakan, programın bu haftaki konukları oldu.

Daha önce de çeşitli mecralarda düzenlenen konferans ve seminerde zaman yönetimi hakkında deneyimlerini paylaşan Kerem Köseoğlu, "Dünya Kadar Sade" izleyicilerine zaman yönetimi konusunda çeşitli tüyolar verdi. Zamanı bütçeleyerek yönetmenin önemine değinen Köseoğlu, zamanı daha iyi kullanmak için geliştirilen popüler tekniklerden de söz etti.

Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne kabul edilen ilk Türk yapımcı olan Zeynep Atakan ise zaman yönetimi konusundaki tecrübelerini aktardı. Atakan, zamanı doğru kullanma arayışında olanlar için sonuç odaklı ve süreç odaklı olmak ile ilgili farkındalıktan söz etti.

Yapı Kredi World'ün dijital platformlarından (Instagram @YapiKrediWorld, Youtube @YapıKredi) takip edilebilen "Dünya Kadar Sade" serisinin bir sonraki bölümünde ise "alışveriş" konusu ele alınacak ve "ihtiyaç-alışveriş-birikim" ilişkisinde farkındalık kazanmanın önemi masaya yatırılacak.

Tüketim olgusuna çok daha "akıllı" yaklaşılması gerektiğine inanan Yapı Kredi World, uzman konukların ağırlandığı "Dünya Kadar Sade" serisiyle toplumda bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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