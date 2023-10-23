  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yapı Kredi Bankası müşterisi yaralı: Çökme yaşandı
Gündem

Yapı Kredi Bankası müşterisi yaralı: Çökme yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 16:15:00 -
Yapı Kredi Bankası müşterisi yaralı: Çökme yaşandı

Zonguldak'ta faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası tavanının çökmesi sonucu müşteriler büyük panik yaşadı.

 

Zonguldak’ta bankanın tavanı çöktü, müşteri yaralandı
Zonguldak’ta faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası şubesinin tavanı çöktü. Müşteriler bir anda çöken tavanın etkisiyle büyük panik yaşarken çöken tavanın parçaları müşterinin başına isabet etti. Acılar içerisinde yere yığılan müşteri için 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı müşteriye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Talihsiz müşteri hastanede tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23