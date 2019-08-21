Yapı izin istatistikleri

ANKARA (AA) - Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, belediyeler tarafından yılın ilk 6 ayında verilen yapı ruhsatlarında bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60, yüzölçümü yüzde 60,1, değeri yüzde 50, daire sayısı yüzde 66,3 azaldı.



Yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon metrekare iken bunun 13,6 milyon metrekaresi konut, 11,7 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,2 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



Kullanım amacına göre 17,8 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 3,9 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre özel sektör 22,4 milyon metrekareyle en büyük payı aldı. Bunu 7,4 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 673 bin metrekareyle yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 119 bin 982 dairenin 106 bin 448'i özel sektör, 12 bin 80'i devlet sektörü ve bin 454'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.



Yapıların toplam yüzölçümüne göre 4,9 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,2 milyon metrekareyle Konya, 2 milyon metrekareyle Ankara izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Iğdır ve Ardahan olarak kayıtlara geçti.



Daire sayılarına göre İstanbul 20 bin 712 ile en yüksek payı aldı. İstanbul'u 7 bin 380 daireyle Konya ve 5 bin 889 daireyle Ankara takip etti. Daire sayısı en az iller sırasıyla Karabük, Ardahan ve Iğdır olarak belirlendi.



- Yapı kullanma izin belgesi verilenlerin yüzölçümü arttı



Yılın ilk 6 ayında belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 ve değeri yüzde 29,4 artarken, bina sayısı yüzde 10,9, daire sayısı yüzde 2,5 azaldı.



Ocak-haziran döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 80,1 milyon metrekare iken bunun 45 milyon metrekaresi konut, 18,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 16,7 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı oldu.



Kullanım amacına göre 60,2 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 6 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre özel sektör 68,4 milyon metrekareyle en büyük paya sahip oldu. Bunu 10,1 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 1,6 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre toplam 389 bin 517 dairenin 354 bin 495'i özel sektör, 28 bin 635'i devlet sektörü ve 6 bin 387'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.



Yapıların toplam yüzölçümüne göre 16,1 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8,1 milyon metrekareyle Ankara, 3,3 milyon metrekareyle İzmir takip etti. Yüzölçümü en düşük iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Hakkari olarak belirlendi.



Daire sayılarına göre, İstanbul 83 bin 463 adetle en yüksek payı aldı. İstanbul'u 29 bin 802 adetle Ankara ve 19 bin 846 adetle İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırasıyla Ardahan, Hakkari ve Batman oldu.