Yapay zekayla yapılan bu tuzağa kimse inanamadı! Cumhurbaşkanının sesini duyunca hayatının şokunu yaşadı!
Sakarya'da yaşayan İrfan Sezgin, sosyal medyada karşısına çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ile görüntüsünün yapay zekayla taklit edildiği bir reklama inanarak tüm birikimini kaybetti.
Bu yöntemle tam 2 milyon 500 bin TL dolandırılan Sezgin, dolandırıcıların insanların duygularını istismar ettiğini ve devlet büyüklerine olan güveni suistimal ettiğini dile getirdi.
Maddi kaybının yanı sıra sosyal çevresinde de büyük bir yıkım yaşayan talihsiz adam, çocukları ve akrabaları dahil herkesin kendisine sırt çevirdiğini belirterek vatandaşları bu sinsi teknolojik tuzaklara karşı uyardı.