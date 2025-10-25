Yapay zekayla geleceği sigortalıyoruz

Zirvenin en dikkat çeken oturumlarından biri, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, SmartIQ Kurucu Ortağı Ali Kavak ve AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken’in yer aldığı

“Yapay Zeka ile Geleceği Sigortalıyoruz: Agentic Dönüşümün Hikayesi” başlıklı panel oldu.

TRAI Kurucusu Halil Aksu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Prof. Dr. Emre Alkin , Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, 360+ Media CEO'su Zehra Öney, İş İnsanı Hanzade Doğan, Girişimci Tunç Berkman, SmartIQ CEO’su Ali Kavak, FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula ve ADASTEC Kurucu Ortağı Murat Emre Duman gibi farklı disiplinlerden gelen konuşmacılar yapay zekanın ekonomi, teknoloji ve insan odaklı dönüşümdeki rolünü tartıştı.

“Değer kaybı derken, değerlerimizi kaybettik”

Panelde konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün en karmaşık alanlarından biri olan değer kaybı süreçlerini artık yapay zekâ ile sadeleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Biz buna AI ile geleceği sigortalamak diyoruz. Ama samimi olalım önce kendi geleceğimizi sigortalıyoruz. Dönüşümün merkezinde ise teknoloji değil, ustalık var. Yıllarca standardı olmayan bir alanda fiktif uzlaşmazlıklar ve aracılar üzerinden kayıp değer hesaplamaya çalıştık. Süreç sigorta sektörünün maliyetini artıran bir ticaret alanına dönüştü. Değer kaybı derken, değerlerimizi kaybettik.” Anayasa Mahkemesi verdiği kararla “Keyfîlik adaleti zedeler” dedi. Tam bu noktada SmartIQ ile geliştirdiğimiz sistem, bu karmaşayı veriye dönüştürdü. Artık adaleti insan yorumu değil, algoritmik nesnellik sağlıyor. Bizim için yapay zekâ sadece araç değil adaletin terazisi.”

Yaşar, Quick ve Corpus Sigorta’nın bu çözümü 2024 Nisan ayından itibaren aktif biçimde kullandığını ve ödeme sürelerinin 3/1 oranına düştüğünü, 140 binden fazla dosyanın ortalama 1,7 günde sonuçlandığını vurguladı.

Ali Kavak: “Kaosu veriye, veriyi güvene dönüştürdük.”

SmartIQ Kurucu Ortağı Ali Kavak, yapay zekâ projelerinin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda güven inşasının da aracı olduğunu vurguladı: “Sigorta sektöründe verinin bütünlüğü ve doğruluğu hayati önem taşıyor. Biz, Ahmet Bey ve Quick ekibiyle birlikte sadece bir yazılım değil, bir güven sistemi kurduk. Yapay zekâyı sahaya indirdiğinizde sonuç şudur: Kaosu veriye, veriyi güvene dönüştürürsünüz.” Kavak, SmartIQ’nun geliştirdiği modelin on binlerce dosyada tahkim oranlarını yüzde 60 iyileştirdiğini, şikayet oranını yüzde 85 azalttığını belirterek “Bu artık sadece bir teknoloji başarısı değil, kurumsal öğrenme modeli” dedi.

Yavuz Ölken: “Yapay zekâ tutku değil, iş değeri üretmeli.”

Panelin bir diğer konuşmacısı AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, yapay zekânın sadece maliyet optimizasyonu için değil, büyümenin ve yaratıcılığın da motoru olması gerektiğini ifade etti: “Yapay zekâ tutkusu değil, iş değeri üretmeli. Biz AXA olarak, yapay zekâyı büyümenin dalgasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Agentic AI döneminde sadece geleceğe hazır olmak yetmez, o geleceği inşa edecek kültürü oluşturmak gerekir.” dedi.

Geleceği sigortalarken, güveni sigortalıyoruz

Maher Holding Sigorta Grubu ve SmartIQ arasında kurulan bu sürece AXA Sigorta’nın da dâhil olmasıyla yapay zekâ sadece verimlilik değil, adalet ve güven üretme aracı olurken

sektörün kolektif zekâsının da ürünü haline geldi.

Panelin sonunda Ahmet Yaşar şu sözlerle noktayı koydu:

“Teknoloji geçici… ama ustalık kalıcıdır.

Ustalık, yapay zekâyı değil — insan zekâsını doğru kullanabilmektir.”