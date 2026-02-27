İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi
İzmir, Torbalı'da faaliyet yürüten bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Olay yerinden ilk görüntüler de geldi.
Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Gökyüzüne yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldı.
İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
