Türkiye
11
Yeniakit Publisher
İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi
Giriş Tarihi:

İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İzmir, Torbalı'da faaliyet yürüten bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Olay yerinden ilk görüntüler de geldi.

#1
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

#2
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

Gökyüzüne yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldı.

#4
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

#5
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü.

#6
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

#7
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İşte olay yerinden görüntüler...

#8
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İşte olay yerinden görüntüler...

#9
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İşte olay yerinden görüntüler...

#10
Foto - İzmir'de feci yangın! Olay yerinden ilk görüntüler geldi

İşte olay yerinden görüntüler...

