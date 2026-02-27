  • İSTANBUL
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe’yi eleyen Nottingham Forest, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Portekizli futbolcu Maniche yaptı.

Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

Organizasyonda sezonun finali, 20 Mayıs 2026’da İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

