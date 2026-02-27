Metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var

  • İSTANBUL
İstanbul Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

 

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.

Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.

Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

