Erbakan Hoca rahmetle anılıyor

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Türk siyasetinin renkli ismi Millî Görüş Lideri ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ahirete irtihalinin 15. sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. Emperyalist düzene karşı Müslümanların bir araya gelmesi gerektiğini haykıran ve fikirleri ile Türk siyasi hayatına yön veren “Erbakan Hoca”sı milletin kalbinde hâlâ yaşıyor. Gümüş Motor, Devrim Otomobilleri gibi pek çok bilimsel çalışmanın altında imzası olan, ASELSAN ve ROKETSAN’ın temelini atan Erbakan Hoca’nın geniş ufku halen ülkemize yol göstermeye devam ediyor. Şehadet ayı şubatta vefat eden Necmettin Erbakan, ülkemizin bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi liderlerin başında geliyor.

SİNOP’TAN BAŞBAKANLIĞA

29 Ekim 1926’da Sinop’ta dünyaya gelen ve 27 Şubat 2011’de Ankara’da vefat eden Erbakan’ın ömrü İslam’a hizmetle geçti. Başarılı bir eğitim hayatından sonra parlak bir akademik kariyer edinen Erbakan, 1969 yılında bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde Konya’dan milletvekili seçildi. Arkadaşlarıyla Milli Nizam Partisi’ni kuran Erbakan, İslam’dan bahsetmenin zor olduğu yıllarda Müslümanların hakkını Meclis kürsüsünden haykırdı. “İman varsa imkân vardır” sözü ile milletimize yılmaz bir mücadele şuuru aşılayan Erbakan Hoca, Türkiye’nin çehresini değiştiren projelere imza attı. Başlattığı ‘Ağır Sanayi Hamles’ ile 13 şeker fabrikası,18 çimento fabrikası,12 gübre fabrikası, 6 kâğıt fabrikası. 28 Sümerbank fabrikası, 2 nebati yağ fabrikası, 27 et kombinası. 7 filtresiz sigara fabrikasının yapımını tamamladı. 40’a yakın barajın temelini atan ve yapımını tamamlayan Erbakan, savunma sanayinde de devrin niteliğinde adımlar gerçekleştirdi. ASELSAN ve ROKETSAN’ın temellerini atan Erbakan Hoca, Tank fabrikası, Top fabrikası, Roket fabrikası, Harp gemisi fabrikasının da alt yapısını oluşturdu. Leopar Tanklar’ın motorunu yapan Erbakan, ülkemizdeki tank sanayinin gelişmesinde de öncü oldu. İTÜ Motorlar Laboratuarında yüzde yüz yerli ilk motoru yaptı ve devamında 1956 yılında seri halde imal edecek olan 200 ortaklı Gümüş Motor A.Ş.yi kurdu. İlk yerli otomobil olan Devrim Otomobilinin yapımında da yer aldı. 54. Hükümetin Başbakanı olan Erbakan döneminde ilk defa denk bütçeyi kuruldu, memura ve işçiye yüzde 150’yi aşan zamlar yaptı.

ÜMMETE DE EL UZATTI

Erbakan Hoca, ümmet coğrafyasıyla koparılmak istenen kadim bağlarımızı da onardı. Rumların Kıbrıs’taki zulmüne daha fazla seyirci kalamayan merhum Erbakan’ın girişimiyle 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türkleri kurtuldu. Başbakanlığı döneminde D-8’i kurdu. 1992-1995 yılları arasında Bosna’da devam eden savaşa maddi manevi destek veren Erbakan, Boşnak Müslümanların gönlünde sarsılmaz bir yer edindi. Aynı dönemde Çeçenistan’da devam eden savaşta da Müslümanlara kol kanat gererek ümmet içinde sembol hale geldi. Yaptığı her konuşmada Siyonist tehlikeye en yüksek perdeden dikkat çeken Erbakan Hoca, Gazze’deki insanlık dramının uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyan ilk lider oldu. Kurduğu partiler 4 defa kapatılıp, 20 yıl siyasi yasak alan Necmettin Erbakan’ın Fatih Camii’ndeki cenaze namazı milyonu aşkın sevenini bir araya getirdi. Erbakan’ın cenazesine yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından sevenleri de katılırken, tabutuna talebesi olan dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da omuz vermişti.