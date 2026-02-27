  • İSTANBUL
Ülke şokta! Kafedeki korkunç olayda 7 kişi öldü
DHA Giriş Tarihi:

Ülke şokta! Kafedeki korkunç olayda 7 kişi öldü

Kazakistan'da bulunan bir kafede meydana gelen gaz patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Foto - Ülke şokta! Kafedeki korkunç olayda 7 kişi öldü

Kazakistan'ın Akmola eyaletine bağlı Burabay ilçesindeki Shchuchinsk tatil beldesinde, bir apartmana bitişik tek katlı bir kafede gaz sızıntısı kaynaklı şiddetli bir patlama yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından binayı kısa sürede alevler sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Foto - Ülke şokta! Kafedeki korkunç olayda 7 kişi öldü

Patlamada 5 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilirken, ekiplerin binadan 8 adet gaz tüpü çıkardığı ve 10'dan fazla kişiyi enkazdan kurtardığı açıklandı.

Foto - Ülke şokta! Kafedeki korkunç olayda 7 kişi öldü

Patlamada yaralanan 19 kişiden 13'ünün hastanedeki tedavisine devam edildiği aktarılırken, yaralıların büyük bir bölümünün vücudunda çeşitli derecelerde yanıklar oluştuğu, bazılarının durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

