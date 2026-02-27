Hakkımda tek bir soruşturma yok diyor ama... CHP’li Mansur'a 12. soruşturma izni çıktı

HABER MERKEZİ

Daha önce Mansur Yavaş hakkında 11 kez soruşturma izni isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “Görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla, 12. kez İçişleri Bakanlığı’nın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

İKİ YILDIR İZİN BEKLENİYOR

ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 13.01.2021’de gerçekleştirilen “İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesinin ‘teknik şartnameye uygun yerine getirilmediğini ve kamunun zarara uğratıldığını’ tespit eden savcılık, CHP’Li Yavaş hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanmak’ suçlamasıyla soruşturma açılmasını istedi. Daha önce Yavaş hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlarından 11 kez soruşturma izni talep eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 05/01/2023 tarihinde İçişleri Bakanlığından 12. kez soruşturma izni talep etti. Aradan geçen yaklaşık iki yıllık sürede herhangi bir izin verilmemesi üzerine harekete geçen savcılık yetkilileri, 12/09/2025 tarihinde, Yavaş hakkındaki ön inceleme talebinin akıbeti sordu. Buna rağmen bir türlü cevap alamayan savcılık, İçişleri Bakanlığı bürokrasine takılarak CHP’li yavaş hakkındaki dosyayı işleme koyamadı.

ADRESE TESLİM VERDİLER

Sürekli ‘şeffaflık’ vurgusu yapan Mansur Yavaş’ın talimatıyla gerçekleşen skandal ihaledeki kamu zararı da dikkat çekti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafında gerçekleştirilen ihaleye verilen 4 tekliften sadece bir tanesi ‘geçerli’ kabul edilirken, sözde ‘açık’ usulle düzenlenen ihalede rekabet şartları oluşmadı. 2020/656702 e-KAP numarasıyla yapılan ve adeta adrese teslim şekilde Oğuzata Mimarlık San.ve Tic.A.Ş. - Gürtur İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. ortaklığına paslanan ihalenin yaklaşık maliyeti 107 milyon 23 bin 460,01 TL olarak belirlenirken, sadece %0,57’lik sembolik bir indirim yapıldı. Yapım işlerinde sıklıkla %10 ila 30 arası indirime gidilirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimi, soruşturmaya konu ihalede sadece 608 bin 460 liralık cüzi bir fiyat kırarak, toplamda 106 milyon 415 bin lira bedelle yandaş firmalara ballı ihale kıyağı çekti.

BAKANLAR DEĞİŞİNCE

Öte yandan, İçişleri Bakanlığında yaşanan görev değişimi sonrasında soruşturma sürecinin hızlandırılacağı ve bakanlığın tozlu raflarında bekletilen Yavaş’a yönelik yolsuzluk dosyalara bir an önce gereken izinlerin verileceği beklentisi yükseldi.