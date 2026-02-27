Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat! Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı seferberlik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Gürlek’in 11 Şubat 2026’da göreve gelmesinin ardından, 16 Şubat’ta Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakan Adına 171 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına “GÜNLÜDÜR” ibaresiyle resmi yazı gönderildiği doğrulandı.

6 AYDA BİR ZORUNLU TOPLANTI

Bakan Gürlek, dün NTV canlı yayınında “Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” demiş, 81 il başsavcılığına özel yazı gönderildiğini açıklamıştı. O yazının detayları netleşti.

Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” kapsamında gönderilen talimatta;

• Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması,

• Uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü,

• Kolluk ile adli merciler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

PARA TRAFİĞİ, DİJİTAL DELİL, MALVARLIĞI TEDBİRLERİ MASADA

Toplantılarda özellikle;

• Dijital materyallerin incelenmesi,

• Delil toplama süreçleri,

• Malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları,

• İstinaf ve temyiz kararları,

• Kurumlar arası bilgi paylaşımı

gibi kritik başlıkların ele alınacağı belirtildi.

Toplantı sonuçlarının raporlanarak Bakanlığa gönderilmesi de zorunlu tutuldu.

“BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ” MESAJI

Adalet Bakanlığı kaynakları yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar, panel sistemleri ve kara para ağı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis çarkına karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın Genelgesi çerçevesinde Bakan Gürlek’in talimatıyla talimatlandırılan bu koordinasyon hamlesi, yalnızca site kapatmaya değil, suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ankara kulislerinde bu adım, yasa dışı bahse karşı “Türkiye genelinde eş zamanlı ve kurumsal seferberlik” olarak yorumlandı.