Yapay zekaya isminizi söylediyseniz tehlikedesiniz!
Gelişen son teknoloji ile artık yapay zeka sistemleri de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak uzmanlar yapay zeka ile adınızı söyleyerek sohbet etmenin tehlikeli bir durum olduğunu anlattı.
Teknoloji çağında yaşamanın kolaylıkları olduğu kadar zorlukları da insanların başını derde sokmaya devam ediyor. Günümüzde yaygınlaşan yapay zeka kullanımı sonrasında da kullanılan bazı yapay zeka uygulamalarının tehlike oluşturduğu vurgulandı.
SAKIN İSMİNİZİ SÖYLEMEYİN
Uzmanlar özellikle kişisel bilgileriniz ve isminizle yapay zeka uygulamlarından sohbet edilmemesi gerektiğini vurguladı.
BİLGİLERİNİZİ SIZDIRABİLİR
Yapay zeka ile konuşurken adınız, kişisel şifreleriniz, banka hesap ve kart numaralarınız, telefon numaralarınız ve ev adresiniz gibi tüm kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
BAŞKA KULLANICILARLA PAYLAŞABİLİR
Ayrıca son dönemlerde popüler olan ChatGPT'nin de teknik sorunlar nedeniyle sorunlar yaşandığı, bilgilerinizin başka bir kullanıcı ile paylaşılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
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