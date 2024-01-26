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Teknoloji Yapay zekaya bir de bu açıdan bakın! Yapıcı olduğu kadar yıkıcı etkisi de var
Teknoloji

Yapay zekaya bir de bu açıdan bakın! Yapıcı olduğu kadar yıkıcı etkisi de var

Yeniakit Publisher
2024-01-26 14:33:00 -
Yapay zekaya bir de bu açıdan bakın! Yapıcı olduğu kadar yıkıcı etkisi de var

Yapay zeka kurum ve kuruluşlar kadar kişileri de etkiliyor. Teknoloji desteğinin yanı sıra yapay zekanın riskleri de beraberinde getirdiğini biliyor muydunuz?

Yapay zeka, sektörleri, şirketleri ve bireyleri etkilemeye devam ediyor. Ereteam CTO’su Abdulkadir Kesimli, “Yapay zeka, toplumları etkiliyor ve dönüştürüyor. Yapay zeka, toplumları iş güçleri, servet dağılımı olarak etkiliyor. Yapay zeka, toplumsal dinamikleri kökünden etkiliyor. Yapay zeka kapıyı çaldı. Hazır mısınız?” dedi.

Yıkıcı etkisi de var

Yapay zekanın ve üretken yapay zekanın bir yıkıcı teknoloji tarafı olduğunun da özenle altını çizen Kesimli, “Yıkıcı teknoloji tarafında yapay zeka, mevcutta yürütülen iş modellerini değiştiriyor ya da yok ediyor. Yerine farklı bir iş modeli getirebiliyor. Birçok kimse bunu sanayi devrimi ya da elektriğin icadı ile özdeşleştiriyor. Fakat bu, yapay zekanın otomasyon ve bilgi teknolojilerinin bütün görevlerini etkilemenin yanı sıra daha çok yüksek vasıflı işçileri etkiliyor. Daha çok beyaz yaka dediğimiz çalışanların rollerini etkiliyor. Bu durum, mavi yakayı etkilemeyecek anlamına gelmez” yorumunda bulundu.

Yakın takip şart

Teknolojinin geçmiş dönemlere göre çok hızlı büyüdüğünü ve ilerlediğini kaydeden Kesimli, büyük şirketlerin bu teknolojiyi daha yoğun kullandığını söyledi. Bu durumun büyük şirketlerin rekabette tutunmasını sağladığını kaydeden Kesimli, “Büyük şirketlerden çıkıp KOBİ’lere baktığımızda bu teknolojinin uygulanmasının KOBİ’lerde daha kısıtlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da bize bireylerde olduğu gibi kurumlarda da bu teknolojiyi daha az kullananların geride kalacağını gösteriyor. Birey ya da kurum olarak bizim teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kendi lehimize dönüştürmemiz ve itici güç haline getirmemiz gerekiyor” dedi.

KOBİ'ler daha hızlı dönüşüyor

“Büyük yapıların dönüşmesi daha zor. KOBİ’ler daha hızlı dönüşebilir. KOBİ’lerin dönüşmesi daha kolay ve daha az maliyetle olabilir. Burada belirleyici olan vizyondur.r” diyen Kesimli “Yazılım alanında en temel yapılması gereken konu; bilişim alanında eğitimli, kalifiye ve bu işten anlayan eleman sayısının artırılmasıdır.Yapay zeka, aslında kapıyı çalmış durumda. Hazırlıklı olmak ve buna göre şekil almak gerekiyor.” dedi.

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