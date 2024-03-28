Yapay zekanın sınav soruları da masada

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, MEB ile ortaklaşa 4-6 Ekim'de Ankara'da düzenleyecekleri Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, "Adil sınav uygulamalarımız ile herkese eşit şekilde ulaşıyor ve imkan sunuyoruz. Ölçme alanında yeni yaklaşımları da yakından takip edip, sınav uygulamalarını bu yeni yaklaşımlar çerçevesinde geliştiriyoruz. Hedefimiz her zaman çok daha iyisi, çok daha verimli olanı" dedi.

Ölçme alanında bilgi şöleni

Ersoy, MEB ve ÖSYM işbirliğiyle düzenleyecekleri sempozyumun ölçme alanında bir bilgi şöleni olacağı değerlendirmesini de yaparak sempozyum ile ölçme ve değerlendirme açısından kıymetli birikimin ortaya çıkacağını söyledi.

Ersoy şunları kaydetti: "Kapsamlı araştırmaların sunulacağı ve alanın önde gelen isimlerinin katılacağı sempozyumumuzda 4 beceri temelli test uygulamaları ve yapay zeka yardımıyla soru üretilmesi başlıklarının da yer aldığı güncel sınav yaklaşımları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarıyla ilgili konuları kapsayan sempozyumumuzun tema ve alt temaları, https://symp2024.osym.gov.tr/Symposium/ internet sayfamızda yer alıyor. Sözlü bildiri sunumlarına yer verilecek sempozyumumuzun dili Türkçe ve İngilizce olacak."

Ersoy, alana ilgi duyan akademisyen, eğitimci ve tüm paydaşları bildirilerini sunmak ve dinleyici olarak katılmak üzere sempozyuma davet etti.

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