Yapay zekanın ekmeğini yiyorlar! Satışlara 10 milyar dolar katkı yaptı

Yapay zekâ artık yalnızca sohbet botlarıyla değil, çevrim içi alışveriş deneyimlerinin merkezinde de yer alıyor. Amazon, kendi geliştirdiği AI asistanı Rufus sayesinde hem müşteri deneyimini dönüştürüyor hem de satış grafiğini yukarı taşıyor.

CEO Andy Jassy, yaptığı açıklamada Rufus’un bu yıl tek başına 10 milyar dolarlık ek gelir yarattığını duyurdu. Jassy, bu katkının doğrudan kullanıcı davranışlarındaki dönüşümden kaynaklandığını söyledi.

RUFUS’TAN YARDIM ALANLAR %60 DAHA FAZLA SATIN ALIYOR

Amazon’un paylaştığı verilere göre, Rufus’u kullanan kullanıcıların alışveriş sepetini tamamlama oranı, diğer kullanıcılarınkine kıyasla %60 daha yüksek.

Yapay zekâ destekli asistan, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre en uygun ürünleri öneriyor, fırsatları öne çıkarıyor ve ürün yorumlarını özetleyerek karar sürecini hızlandırıyor.

Jassy, “Rufus’un en önemli farkı, sadece öneri yapmakla kalmaması; kullanıcıyı gerçekten doğru ürüne yönlendirmesi.” ifadelerini kullandı.

250 MİLYON KULLANICI FAYDALANDI

2025 yılı itibarıyla 250 milyon Amazon kullanıcısı Rufus ile etkileşime geçti. Bu, geçen yıla göre %210’luk bir artış anlamına geliyor.

Yapay zekâ asistanının kullanım oranındaki hızlı yükselişin, önümüzdeki dönemde daha da ivme kazanması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu veriler, e-ticarette yapay zekâ destekli satış sistemlerinin gelecekte standart hale geleceğini gösteriyor.

TÜRKİYE’DE DE KULLANIMA AÇILDI

Fortune'nin haberine göre, Amazon’un Şubat 2024’te beta sürümüyle yayına aldığı Rufus, zaman içinde geliştirilerek farklı pazarlarda devreye alındı.

Rufus, kullanıcıların önceki arama geçmişini ve alışveriş tercihlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.

Amazon Türkiye kullanıcıları da artık Rufus’un özelliklerinden yararlanabiliyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ PERAKENDE DÖNEMİ

Analistler, Amazon’un Rufus modeliyle elde ettiği başarının, küresel e-ticaret sektöründe yeni bir rekabet dönemi başlattığını belirtiyor.

Yapay zekâ asistanları, yalnızca müşteri memnuniyetini artırmakla kalmıyor, markalara milyarlarca dolarlık ek gelir yaratıyor.

Amazon’un rakipleri de benzer sistemleri devreye almaya hazırlanırken, uzmanlar “geleceğin alışveriş asistanı artık yapay zekâ olacak” yorumunu yapıyor.