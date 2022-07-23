Yapay zekanın duygulara sahip olduğu iddiasından vazgeçmedi! Google o mühendisi kovdu..

Google'ın kıdemli Yazılım Mühendisi Blake Lemoine, şirketin yapay zeka sohbet robotu LaMDA'nın bilinç ve duyguya sahip olduğu iddiasından vazgeçmeyince işten çıkartıldı.

Reuters'da yer alan habere göre Google, Lemoine’in şirket politikalarını ihlal ettiğini belirtip LaMDA hakkındaki iddialarının "tamamen asılsız" olduğunu öne duyurdu. Bir Google yetkilisi, "Bu konu üzerinde uzun süredir çalışmasına rağmen Blake'in veri güvenliği politikalarını ısrarla ihlal etmeyi seçmesi üzücü." dedi.

İnsanlarla sohbet edecek şekilde tasarlanıyor

LaMDA (Diyalog Uygulamaları İçin Dil Modeli) adıyla bilinen yapay zekâ, internetten toplanan metin yığınlarını inceleyip ardından soruları mümkün olduğunca akıcı ve doğal bir şekilde yanıtlamak amacıyla algoritmalar kullanan robotların insanlarla sohbet etmesi için tasarlanan bir sistem olarak üretiliyor.

Lemoine’in üzerinde çalıştığı LaMDA ile gerçekleştirdiği sohbetlere göre, sistem bu konuda etkili; duyguların doğasıyla ilgili karmaşık soruları yanıtlıyor, bir anda Ezop tarzı masallar aktarıyor ve "korku" denebilecek duyguları dile getiriyor.

Google ve bazı bilim insanları ise, LaMDA'nın ikna edici bir insan dili oluşturmak için tasarlanmış karmaşık bir algoritma olduğunu söyleyerek bu iddiaları reddediyor.