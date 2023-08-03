Yapay zekâdan kanser teşhisi!

İsveç'te yapılan bir çalışmaya göre, yapay zekânın meme kanseri için çekilen röntgenleri inceleyerek kanseri tespit edebileceğini ortaya çıktı.

İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zekâ, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisinde radyologlar ile aynı oranda başarı gösterdi.

BBC'nin haberine göre, İsveç'teki Lund Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada, mamogramları meme kanseri teşhisi koymak için tarayan bir yapay zekâ geliştirildi.

Yapay zekânın hata oranını test etmek için 40 ila 80 yaş aralığındaki 80 bin kadının mamogramları yapay zekâ ve radyologlar tarafından inceledi.

Geliştirilen yapay zekânın, radyologların meme kanseri teşhisinde yüzde 1,5 hata oranıyla eşdeğer sapma gösterdiğini kaydeden bilim insanları, daha önce aynı amaçla tasarlanan yapay zekâ çalışmalarından daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

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Araştırma yazarlarından Dr. Kristina Lang, "Meme kanseri teşhisi için geliştirdiğimiz yapay zekanın yanı sıra bir radyoloğun da onayı gerekiyor. Ancak teşhislerde genellikle iki radyoloğun onayı gerektiği düşünülünce yapay zekâ desteği sağlık sektöründeki iş yükünün hafiflemesine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Lang, geliştirdikleri yapay zekânın yardımıyla meme kanserinde teşhis süresinin azalmasını umduklarını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), meme kanseri takip programlarına söz konusu yapay zekâyı entegre etmeyi planladıklarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Oncology" dergisinde yayımlandı.