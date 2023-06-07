Yapay zeka uzmanlarından "nükleer" uyarı

San Francisco merkezli bir araştırma ve kar amacı gütmeyen kuruluş olan Yapay Zeka Güvenliği Merkezi (CAIS) tarafından yayınlanan bildiride yapay zeka için "Nükleer bomba kadar zarar verici" denildi.

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın "vaftiz babası" kabul edilen Geoffrey Hinton, Google DeepMind ve Anthropic'ten yöneticiler ve kıdemli araştırmacılar, Microsoft'un Baş Teknoloji Sorumlusu Kevin Scott; İnternet güvenliği ve kriptografi öncüsü Bruce Schneier; iklim savunucusu ve çevreci Bill McKibben, müzisyen Grimes, bildiriyi imzalayanlar arasında.

Bildiride, "yapay zeka nükleer savaş kadar tehlikeli. İnsan ırkının yok olmasına yol açabilir" denildi.

Açıklama, ChatGPT'nin viral başarısını takip ediyor.

Artan sayıda yasa koyucu, savunuculuk grubu ve teknoloji uzmanı, yapay zeka destekli sohbet robotlarının yanlış bilgi yayma ve işleri ortadan kaldırma potansiyeli hakkında uyarıda bulundu.

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Kaynak: TRT Haber