Özgür Özel, Lütfi Savaş’ı andı: Lanet olsun! Ellerim kırılsaydı…

90 milletvekiliyle birlikte CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. 3 yıla yakın sürdürdüğü CHP Genel Başkanlığı dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, 31 Mart 2024 seçimleri için aday gösterdiği tek bir isim hakkında büyük pişmanlık duyduğunu belirtti.

ELLERİM KIRILSAYDI DA ADAY GÖSTERMESEYDİM

6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından Hatay halkından yoğun tepki görmesine rağmen, CHP'nin şehirde yaptığı anketlerde birinci sırada çıkması nedeniyle aday gösterilen Prof. Dr. Lütfü Savaş, 3 bin 500 oy farkla AKP'li rakibine kaybetmişti. Seçimi kaybetmesinin ardından mağlubiyet için Özel'i suçlayan ve 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunarak 'mutlak butlan' kararına neden olan Savaş'ın adaylığı hakkında konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şu kadarını söyleyeyim... Hatay'da kim varsa ankete koyduk kaybetmemek için, en sonunda içimiz kan ağlaya ağlaya Lütfü Savaş'ı aday gösterdik ve çok küçük bir farkla kaybetti. Lanet olsun aday göstermeseymişiz, keşke Hatay'da seçime girmeseymişiz. O hatayı yaptık. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek aday Lütfü Savaş. Ellerim kırılsaydı da aday göstermeseydim."