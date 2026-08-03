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Gündem Özgür Özel, Lütfi Savaş’ı andı: Lanet olsun! Ellerim kırılsaydı…
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Özgür Özel, Lütfi Savaş’ı andı: Lanet olsun! Ellerim kırılsaydı…

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Özgür Özel, Lütfi Savaş’ı andı: Lanet olsun! Ellerim kırılsaydı…

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP liderliği dönemindeki en büyük pişmanlığını 'lanet olsun' diyerek açıkladı. Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Lütfü Savaş hakkında "Elim kırılsaydı… Anketlerde birinci çıkınca içimiz kan ağlayarak aday gösterdik. Lanet olsun, seçime girmeseydik keşke. Pişman olduğum tek adaydır” ifadelerini kullandı. Özel, Lütfi Savaş’ın açtığı mutlak butlan davası nedeniyle CHP Genel Başkanlığından mahkeme kararıyla indirilmişti.

90 milletvekiliyle birlikte CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.  3 yıla yakın sürdürdüğü CHP Genel Başkanlığı dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, 31 Mart 2024 seçimleri için aday gösterdiği tek bir isim hakkında büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. 

ELLERİM KIRILSAYDI DA ADAY GÖSTERMESEYDİM

6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından Hatay halkından yoğun tepki görmesine rağmen, CHP'nin şehirde yaptığı anketlerde birinci sırada çıkması nedeniyle aday gösterilen Prof. Dr. Lütfü Savaş, 3 bin 500 oy farkla AKP'li rakibine kaybetmişti. Seçimi kaybetmesinin ardından mağlubiyet için Özel'i suçlayan ve 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunarak 'mutlak butlan' kararına neden olan Savaş'ın adaylığı hakkında konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şu kadarını söyleyeyim... Hatay'da kim varsa ankete koyduk kaybetmemek için, en sonunda içimiz kan ağlaya ağlaya Lütfü Savaş'ı aday gösterdik ve çok küçük bir farkla kaybetti.  Lanet olsun aday göstermeseymişiz, keşke Hatay'da seçime girmeseymişiz. O hatayı yaptık. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek aday Lütfü Savaş. Ellerim kırılsaydı da aday göstermeseydim."

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