Yapay zeka o mesleği bitirecek

Gelişen yapay zekâ tabanlı çeviri teknolojileri, tercümanlık ve çevirmenlik mesleklerinin geleceğini sorgulatıyor. Turistlerin yabancı ülkelerdeki temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerini sağlayan bu uygulamalar, artık sadece basit günlük işlemler için değil, geniş çaplı metin çevirilerinde de etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Gelişmiş çeviri algoritmaları sayesinde, web siteleri, belgeler ve hatta görsellerdeki metinler hızla ve etkili bir şekilde istenilen dile çevrilebiliyor, bu durum tercüman ve çevirmenlerin geleceğini belirsizliğe itiyor.

Dönüşümün ipuçları

Yapay zekâ teknolojilerinin hızlı gelişimi, çeviri ve tercümanlık gibi alanlarda kendini göstermeye başladı. Google Translate gibi önde gelen dil çeviri hizmetleri, başlangıç dönemlerinden bu yana inanılmaz bir hızla gelişerek, pek çok mesleğin geleceğini tehdit eder hale geldi. Yapay zekânın bu ilerleyişi, gelecekte birçok mesleği nasıl dönüştüreceği konusunda önemli ipuçları veriyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın derlediği listeye göre bugün öne çıkan bazı AI tabanlı çeviri uygulamaları da şu şekilde:

Google Translate

Google'ın çeviri sitesi, metin, belge ve tüm web sayfalarını istediğiniz dile çevirebilir.

Site, metnin hangi dilde olduğunu otomatik algılar, çok sayıda dili destekler.

Metni yazabilir, konuşabilir veya ekran klavyesi kullanabilirsiniz; çeviriyi dinleyebilirsiniz.

Microsoft Bing Translator

100'den fazla dilde ve 12 konuşma çeviri sistemini destekleyen uygulama, bulut tabanlıdır.

Yazılı, metin ve gerçek zamanlı konuşma, görüntü çevirileri sunar; otomatik çeviri yapar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yandex Translate

Özellikle Türkçe-Rusça/Rusça-Türkçe çeviriler için popüler.

Web siteleri, belgeler ve fotoğraflı çevirileri destekler; pek çok dili destekler.

Reverso

Kelime ve cümle çevirileri sunar; kelimenin cümle içinde kullanım örneklerini gösterir.

Almanca, İspanyolca, İngilizce, Türkçe, Çince gibi popüler dillerde çeviri yapar.

Metin çevirileri yanı sıra Word, PDF, PowerPoint, Text, Html formatlarında belge çevirileri yapar.

Alexa

2002'den beri dil hizmetleri endüstrisinde; hukuk, finans, teknik, pazarlama ve devlet sektörlerindeki belgeler için kullanılır.

100 belgeye kadar hızlı çeviri hizmeti sunar.