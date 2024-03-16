  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Ankara’da fotoğrafımı göremezsiniz” diyen Mansur paraları billboardlara akıttı

Futbol severlere müjde! UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor! 2019 yılında da gelmişti!

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinin gizli bilgileri çalındı! Ülke teyakkuza geçti

Gram altında korkunç senaryo! İslam Memiş ilk kez açıkladı: Son 5 gün

Yılmaz Özdil'den CHP'ye cami tepkisi: Sadece heykel yapmıyoruz demek için açtılar

İşte aradaki fark! Murat Kurum Akit TV’de son anketleri açıkladı

TTB, homoların hamiliğine soyundu

37 kişiye mezar oldu: Depremden önce 'Bu binada en küçük bir hata yok' afişi hazırlanmış!

Büyük depremin beklendiği İzmir'e erken uyarı sistemi:16 saniye önceden haber verecek

Fenerbahçe’ye başkan olmak isteyen İHL karşıtı Sadettin Saran’a soğuk duş!
Teknoloji Yapay zeka o mesleği bitirecek
Teknoloji

Yapay zeka o mesleği bitirecek

Yeniakit Publisher
2024-03-16 14:46:00 -
Yapay zeka o mesleği bitirecek

Yapay zekâların ilerleyişi, gelecekte birçok mesleği nasıl dönüştüreceği konusunda önemli ipuçları veriyor.

Gelişen yapay zekâ tabanlı çeviri teknolojileri, tercümanlık ve çevirmenlik mesleklerinin geleceğini sorgulatıyor. Turistlerin yabancı ülkelerdeki temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerini sağlayan bu uygulamalar, artık sadece basit günlük işlemler için değil, geniş çaplı metin çevirilerinde de etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Gelişmiş çeviri algoritmaları sayesinde, web siteleri, belgeler ve hatta görsellerdeki metinler hızla ve etkili bir şekilde istenilen dile çevrilebiliyor, bu durum tercüman ve çevirmenlerin geleceğini belirsizliğe itiyor.

Dönüşümün ipuçları

Yapay zekâ teknolojilerinin hızlı gelişimi, çeviri ve tercümanlık gibi alanlarda kendini göstermeye başladı. Google Translate gibi önde gelen dil çeviri hizmetleri, başlangıç dönemlerinden bu yana inanılmaz bir hızla gelişerek, pek çok mesleğin geleceğini tehdit eder hale geldi. Yapay zekânın bu ilerleyişi, gelecekte birçok mesleği nasıl dönüştüreceği konusunda önemli ipuçları veriyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın derlediği listeye göre bugün öne çıkan bazı AI tabanlı çeviri uygulamaları da şu şekilde:

Google Translate

Google'ın çeviri sitesi, metin, belge ve tüm web sayfalarını istediğiniz dile çevirebilir.
Site, metnin hangi dilde olduğunu otomatik algılar, çok sayıda dili destekler.
Metni yazabilir, konuşabilir veya ekran klavyesi kullanabilirsiniz; çeviriyi dinleyebilirsiniz.

Microsoft Bing Translator

100'den fazla dilde ve 12 konuşma çeviri sistemini destekleyen uygulama, bulut tabanlıdır.
Yazılı, metin ve gerçek zamanlı konuşma, görüntü çevirileri sunar; otomatik çeviri yapar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yandex Translate

Özellikle Türkçe-Rusça/Rusça-Türkçe çeviriler için popüler.
Web siteleri, belgeler ve fotoğraflı çevirileri destekler; pek çok dili destekler.

Reverso

Kelime ve cümle çevirileri sunar; kelimenin cümle içinde kullanım örneklerini gösterir.
Almanca, İspanyolca, İngilizce, Türkçe, Çince gibi popüler dillerde çeviri yapar.
Metin çevirileri yanı sıra Word, PDF, PowerPoint, Text, Html formatlarında belge çevirileri yapar.

Alexa

2002'den beri dil hizmetleri endüstrisinde; hukuk, finans, teknik, pazarlama ve devlet sektörlerindeki belgeler için kullanılır.
100 belgeye kadar hızlı çeviri hizmeti sunar.

 

ChatGPT'ye kısıtlama geliyor! Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti
ChatGPT'ye kısıtlama geliyor! Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti

Teknoloji

ChatGPT'ye kısıtlama geliyor! Yapay zeka yasası Meclis'ten geçti

Google’dan yeni yapay zeka
Google’dan yeni yapay zeka

Teknoloji

Google’dan yeni yapay zeka

Savunmada yerli, teknolojide yerli! ASELSAN duyurdu: Türk yapay zeka geliyor
Savunmada yerli, teknolojide yerli! ASELSAN duyurdu: Türk yapay zeka geliyor

Teknoloji

Savunmada yerli, teknolojide yerli! ASELSAN duyurdu: Türk yapay zeka geliyor

Yapay zekaya isminizi söylediyseniz tehlikedesiniz!
Yapay zekaya isminizi söylediyseniz tehlikedesiniz!

Teknoloji

Yapay zekaya isminizi söylediyseniz tehlikedesiniz!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23