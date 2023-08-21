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Teknoloji Yapay zeka ile üretilen ilk insansı robot pilotu altüst edecek: Bu sefer de PIBOT ile tanışın!
Teknoloji

Yapay zeka ile üretilen ilk insansı robot pilotu altüst edecek: Bu sefer de PIBOT ile tanışın!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 23:43:00 - 2023-08-21 23:48:04
Yapay zeka ile üretilen ilk insansı robot pilotu altüst edecek: Bu sefer de PIBOT ile tanışın!

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, dünyanın ilk robot pilotu PIBOT'u geliştirdi. PIBOT, yapay zeka desteği sayesinde birçok fonksiyona sahip. Geleceğin havacılığına robotlar etrafından şekilleniyor. Kod ile yaptılar... Basınında çıkan haber sosyal medyayı tam anlamıyla salladı.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, dünyanın ilk insansı robot pilotu PIBOT'u geliştirdi. PIBOT adından da belli olduğu gibi uçak içinde bulunarak insanlar yerine pilot görevi görecek.

PIBOT, CHATGPT TEKNOLOJİSİNDEN DESTEK ALIYOR

New Atlas tarafından belirtilene göre PIBOT, fiziksel olarak pilot koltuğuna oturacak şekilde tasarlandı. İnsansı robot pilotu, iki eliyle lövye kontrolü yapabiliyor ve uçaktaki butonların tamamını kullanıyor.

İnsansı robot aynı zamanda tüm uçaklara uyum sağlayabiliyor. Yani Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, insansı robot pilotu geliştirirken tamamen uçağı kullanabileceği uygun bir şekilde tasarladı.

PIBOT ek olarak yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'den de destek alıyor. ChatGPT'den destek alan PIBOT, uçuş haritalarına ve acil durum haritalarını da etkin şekilde kullanabiliyor.

Sahnede Dünyanın İlk İnsansı Robot Pilotu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Projeyi yöneten David Hyunchul Shim, PIBOT'un şu anda eksiksiz bir biçimde çalıştığını belirtti. Konuyla ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

"Geniş bir ekipman yelpazesini kontrol edebildikleri için otomobiller ve askeri kamyonlar gibi diğer çeşitli araçlara uygulanmalarını bekliyoruz. Askeri kaynakların ciddi şekilde tükendiği durumlarda özellikle yardımcı olacak."

Shim son olarak da PIBOT'un hem askeri hem de sivil kullanım için ticarileştirmeyi planladıklarını ve çalışmalarının 2026 yılına kadar tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

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