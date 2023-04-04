'Yapay zeka ile sohbet ederken intihar etti!'

Belçika'da bir kadın, kocasının intihar etme sebebinin yapay zeka sohbet robotu olduğunu söyledi. İddiaya göre yapay zeka, iklim değişikliği yüzünden adamı kendini öldürmeye teşvik etti.

İntihar eden adamın eşi Claire geçen hafta yerel haber kaynağı La Libre'ye konuştu.

Claire, eşinin, popüler bir yapay zeka sohbet robotu tarafından intihar etmesi için baskı gördüğünü söyledi.

İddiaya göre iki çocuk babası adam, iki yıl önce iklim değişikliği konusunda endişelenmeye başladı ve konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ELIZA'ya başvurdu.

Yapay zeka, altı hafta içinde adamın endişelerini büyütmeye başladı.

Kısa süre sonra insan çabasının gezegeni kurtarabileceğine dair umudunu yitiren adam, bundan kurtulmak için tüm umutlarını teknolojiye ve yapay zekaya bağladı ve ekolojik kaygı nedeniyle izole oldu.

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Claire, "Eliza onun tüm sorularını yanıtladı. Onun sırdaşı olmuştu. Sabah akşam sığındığı ve artık onsuz yapamadığı bir uyuşturucu gibiydi. Chatbot ile bu konuşmalar olmasaydı, kocam hâlâ burada olurdu." dedi.

Claire'ın gördüğü konuşmalara göre yapay zeka botu, adamın intihar etmesini destekleyen mesajlar gönderdi.

Şirketten açıklama: Yapay zeka ile evlenmek isteyenler var

ELIZA'nın ana şirketi Chai Research'ün kurucu ortağı William Beauchamp, Motherboard'a "Milyonlarca kullanıcınız olduğunda, insan davranışının tüm yelpazesini görüyorsunuz ve zararı en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çok güçlü ilişkiler kurduğu için yapay zeka ile evlenmek isteyen kullanıcılarımız var, yapay zekalarını ne kadar sevdiklerini söyleyen kullanıcılarımız var. İnsanların kötü bir şey yaşadığını duymak bir trajedi" dedi.

Beauchamp, Pierre'in intiharından yapay zekayı sorumlu tutmanın doğru olmayacağı konusunda ısrar etti, ancak ELIZA'nın önlem olarak güçlendirilmiş bir kriz müdahale modülü ile donatıldığını söyledi.

Adamın intiharı, hali hazırda tartışmalara konu olan yapay zeka konusundaki krizi yeniden gündeme getirdi.

Belçikalı yapay zeka uzmanı Geertrui Mieke De Ketelaere La Libre'ye şunları söyledi:

"ChatGPT gibi genel amaçlı yapay zeka çözümleri söz konusu olduğunda, teknoloji devlerinden daha fazla hesap verebilirlik ve şeffaflık talep edebilmeliyiz."