Yapay zekâ ile iş süreçlerinizdeki gücünüzü artırın! Sanal veri bilimciden faydalanın

Özellikle ChatGPT gibi sohbet robotları, günlük hayatımız üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle şu anda tartışmaların en önemli maddelerini oluşturuyor. Yapay zekâ tabanlı çözümler, endüstriyel ortamlarda gelişmiş yetenekler sunmak için makine öğrenimini kullanıyor ve bu çözümlerin olumlu etkileri rapor ediliyor. Bu çözümler akıllı teknolojilerin kullanımını basitleştiriyor ve çeşitli faaliyetleri desteklemek için sezgisel arayüzler aracılığıyla erişilebilir hale getiriyor. Bu avantajlar, akıllı teknolojilerin kullanıldığı üretim süreçlerinde, operasyonları basitleştirme ve son ürün kalitesi ile üretkenliği artırma ihtiyacı görülen alanlarda deneyimlenebiliyor.

Özellikle üreticiler, pazarda zorlu bir rekabetle karşı karşıya olduğundan, sürekli olarak verimliliklerini, çıktılarını ve maliyet etkinliklerini daha da artırmanın yollarını arıyorlar. Şirketler, bu hedeflere ulaşmak ve kendi büyümelerini sürdürmek için yeni teknolojilere yönelse de veri bilimi ve yapay zekâ yolculuklarına başlamak zorlu olabiliyor.

Mitsubishi Electric Avrupa BV Görselleştirme ve Analitik Ürün Müdürü Christian Nomine, "Yapay Zekâ: Nerede?" adlı video yayınında, rekabetin arttığı günümüz koşullarında üretim operasyonlarını etkili bir şekilde sürdürmek için akıllı teknolojilerin kullanımının önemine dikkat çekti.

Christian Nomine'ye göre, bu sorunun üstesinden gelmek için Mitsubishi Electric'in MELSOFT MaiLab gibi bir yapay zekâ veri bilimi aracının kullanılması, makineleri, hatları ve fabrikaları daha akıllı hale getirme sürecinde çalışanlara rehberlik etmede son derece etkili bir çözüm olabilir. Nomine, “Hem giriş seviyesi hem de daha gelişmiş yapay zekâ uygulamaları için uygun olan bu çözüm, ampirik veriler ve içgörülerle uzmanların deneyimlerini ve sezgilerini geliştirebilir. Bu da şirketlerin üretim süreçlerini ve operasyonlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu yapay zekâ veri bilimi aracı, uzmanların bilgi birikimlerini daha da geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda stajyerlerin veya asistan personelin gelişimini destekleyerek ekiplerin gelişimine katkı sağlayan benzersiz ve nesnel bir bilgi platformuna erişmelerini sağlayabilir. Dolayısıyla yapay zekânın insanların yerini almayacağı, aksine onları daha doğru, etkili ve hızlı kararlar almaları konusunda destekleyerek, tüm şirketin yararına güçlendireceği açıkça görülüyor” ifadesini kullandı.