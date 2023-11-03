Yapay zeka gazetecilerin yerini alabilir mi?

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın gazetecilerin yerini alıp almayacağını değerlendirdi.

İnternetle birlikte gazetecilik 7/24 haber yapılan bir meslek oldu

Prof. Dr. Süleyman İrvan, teknolojiden doğrudan etkilenen mesleklerden birinin de gazetecilik mesleği olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

Haber sitelerinde günlük haber sayısı binlere ulaşıyor…

“Baskı teknolojisinin gelişmesi hem gazete tirajlarını olumlu etkiledi hem de daha kaliteli gazete baskısını mümkün hale geldi. Bilgisayar ve internetle birlikte ise gazetecilik 7/24 haber yapılan bir mesleğe dönüştü. Bir günlük gazete günde ortalama 100 haber yayımlarken, haber sitelerinde bu sayı binlere ulaşıyor.”

Robot gazeteciler bazı alanlarda daha hızlı ve doğru haber üretiyor

Yakın geçmişte özellikle Amerikan medyasında uygulama olanağı bulan robot gazetecilere dikkat çeken Prof. Dr. İrvan, bunun muhabirler için oluşturduğu tehditten söz edildiğini hatırlattı.

Robot gazetecilerin halen New York Times gibi gazetelerde finans haberleri, hava durumu haberleri, deprem haberleri, spor haberleri yapmaya devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. İrvan, “Bazı alanlarda gazetecilerden daha hızlı ve daha doğru haber üretebiliyorlar. Dolayısıyla gazetecilik açısından kaygı duymaya gerek yok, hatta toplumun bilgi ve haber ihtiyacı açısından bakıldığında olumlu bir gelişme olduğu bile söylenebilir.” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kopyala-yapıştır yapan editörler işsiz kalacak

Yapay zekanın daha fazla kullanım alanı bulmasıyla birlikte bazı gazetecilerin işsiz kalıp kalmayacağına ilişkin değerlendirmede de bulunan Prof. Dr. İrvan, “Kalabilir... Örneğin Türkiye’de çok yaygın bir pratik olan kopyala-yapıştır gazeteciliği yapan editörler işsiz kalabilir, hatta kalmalılar da. Yayımlanmış bir haberi kopyalayıp yapıştırmak için ‘insan gazeteciye’ ihtiyaç olmasa gerek. Yayımlanmış raporlardan haber yapan muhabirler de işsiz kalabilir.” diye konuştu.

Öte yandan ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının belli konuları bulup haber yapamayacağını da vurgulayan Prof. Dr. İrvan, “Onun için iyi gazetecilere ihtiyaç var. Bir olay ya da konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri aktarmak için de iyi gazeteciliğe ihtiyaç var.” şeklinde sözlerini tamamladı.