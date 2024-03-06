  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CİMER şikayet hattına MMU Kaan için yazılan mesaj gündem oldu! İşte bu kimsenin aklına gelmemişti

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus'tan Türkiye duyurusu! ABD tam anlamıyla çıldıracak

Aylık maaş 150 bin TL! Çalışacak eleman bulamıyor

TÜİK tek tek paylaştı! Kadın-erkek istatistiklerinde çarpıcı sonuçlar

İstihdamda şaha kalktık! ‘Kadın hakları’ diye tepinen CHP duy bunları

Dezenflasyon süreci nasıl olacak? Mehmet Şimşek’ten yeni mesajlar

Gözler Almanya’ya çevrildi! Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya

Geniş ailelere müjde! Kia EV9 Türkiye’ye ezberleri bozmaya geldi! Otomobilin göz alıcı tasarımı ise bir Türk’e ait! Bu devasa aracın fiyatı ne kadar?

Öve öve bitiremedi! CHP ve HDP Kandil faresinden aferini kaptı
Sağlık Yapay zeka destekli uygulama enfeksiyon teşhis etti
Sağlık

Yapay zeka destekli uygulama enfeksiyon teşhis etti

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:36:00 -
Yapay zeka destekli uygulama enfeksiyon teşhis etti

Bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli telefon uygulaması kulak enfeksiyonlarını ya da akut orta kulak iltihabını doğru şekilde teşhis edebildi.

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, bilim insanları akut orta kulak iltihabı tanısında doğruluğu artıracak uygulamayı geliştirmek için 2018-2023'te üniversite hastanesine gelen 635 çocuğun kulak zarlarının çekildiği 1151 videoyu bir araya getirdi.

Araştırmacılar, kulak zarının şekli, konumu, rengi ve saydamlığı gibi özelliklerini inceleyerek akut orta kulak iltihabını tespit etmek amacıyla iki farklı yapay zeka modeline 921 video yükledi.

Her iki model de kulak enfeksiyonlarını yüzde 93 doğrulukla akut orta kulak iltihabından ayırt edebildi. Seviyelerine göre doktorların bu hastalıkları tespit etme oranı ise yüzde 30 ila 84 arasında değişiyor.

Araştırmacılar, en yaygın çocukluk çağı enfeksiyonlarından biri olan akut orta kulak iltihabının diğer kulak rahatsızlıklarından ayırt edilmesinin zorluğundan dolayı yeni geliştirilen yapay zeka destekli telefon uygulamasının doktorlara yardımcı olabileceğini belirtti.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Profesör Alejandro Hoberman, akut orta kulak iltihabının genellikle yanlış teşhis edildiğini belirterek, "Yanlış teşhis gereksiz antibiyotik tedavisiyle sonuçlanmakta ve bu da mevcut antibiyotiklerin etkinliğini tehlikeye atabilmektedir." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hoberman, geliştirilen uygulamanın doğru tanıyı koymaya ve doğru tedaviye yönlendirmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı.

 

ChatGPT CEO’sundan şaşırtan yapay zeka sözleri
ChatGPT CEO’sundan şaşırtan yapay zeka sözleri

Teknoloji

ChatGPT CEO’sundan şaşırtan yapay zeka sözleri

Yapay zeka çizdi! İşte Türkiye'nin şehirleri
Yapay zeka çizdi! İşte Türkiye'nin şehirleri

Aktüel

Yapay zeka çizdi! İşte Türkiye'nin şehirleri

Teknoloji firmalarından ücretsiz yapay zeka dersi
Teknoloji firmalarından ücretsiz yapay zeka dersi

Teknoloji

Teknoloji firmalarından ücretsiz yapay zeka dersi

Olumlu ve olumsuz yönleri var! Bilim insanları yapay zekayı masaya yatırdı
Olumlu ve olumsuz yönleri var! Bilim insanları yapay zekayı masaya yatırdı

Teknoloji

Olumlu ve olumsuz yönleri var! Bilim insanları yapay zekayı masaya yatırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23