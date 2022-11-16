Yapay zekâ çağrısında destek alan 10 proje belli oldu

Desteklenmeye hak kazanan projeler için imza töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Varank, geçen yıl Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni yayımladıklarını hatırlattı. Varank, “Yapay zekâ artık hayatın her alanında var. Bütün alanları dikey kesen bir teknolojiden bahsediyoruz. Oluşturduğu katma değerle ve hızlandırma etkisiyle de çığır açıcı bir teknolojiden söz ediyoruz. Bu manada biz Türkiye olarak da yapay zekâ alanında varlığımızı ortaya koymak için özel sektörü, kamuyu, akademi dünyasını bir araya getirerek güzel işler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Varank, TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü’yle başlatılan çağrıda ilk imzaları attıklarını belirtti. Çağrıyla yapay zekâ çözümüne ihtiyaç duyan müşteri kurumlarla KOBİ’leri ve üniversiteleri bir araya getirdiklerini vurguladı.

Yeteneklerimiz yüksek

Varank, şunlara işaret etti: “Gelinen aşamada ‘Yeni teknolojiler müşteri kurumlarda kalmasın’ diyor ve tüm firmalarla paylaşıyoruz. Böylece ekosistemi güçlendirmiş olacağız. Burada lojistikten cam kaplamaya kadar farklı alanlarda imzalar attık. Buna göre bir müşteri kurumun ihtiyaç duyduğu teknolojiyi bir KOBİ, bir üniversite geliştirecek. Bu noktada TÜBİTAK olarak büyük destekler veriyoruz. Belirlenen projelerin bütçe büyüklükleri 2 milyon lira. Bu 2 milyon liralık rakamın büyük bir kısmını TÜBİTAK olarak biz karşılıyoruz. Elbette müşteri şirket de maddi olarak destek sağlıyor. Geliştirici KOBİ de katkı sunuyor ama maliyetin çoğunluğunu biz üstleniyoruz. Bizim verdiğimiz kaynaklarla müşteri kurumun ihtiyaç duyduğu teknoloji geliştiriliyor ve tüm ekosisteme yayılıyor.Yapay zekâ alanında insan kabiliyetimiz, kapasitemiz yüksek. Teknoloji geliştirme manasında yeteneklerimiz yüksek. Bu yetenekleri ürünlere dönüştüreceğiz.”