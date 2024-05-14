Yapay zeka bütün ezberleri bozdu: Hisseler onun yüzünden tepetaklak oldu!



Yapay zekanın hakim olacağı birçok alandaki uygulama neticesinde süregelen mevcut meslekler fonksiyonunu yitireceğinden iş kayıpları meydana gelecek. İnovasyon gelişmeleri sonucunda azalan üretim maliyetleri, yeni alanlarda robotların imalat, paketleme, inşaat, bakım ve tarım alanlarında artan bir dizi manuel görevi üstlenmesine yol açacak. Bu durum, uygulamalar için de geçerli olacak. Son olarak; OpenAI'ın gerçek zamanlı çeviri yapabilen "GPT-4o" modeli, popüler dil öğrenme platformu Duolingo'yu sert vurdu. Hisseler, OpenAI'ın yaptığı açıklamalarla resmen çakıldı.

Yapay zekâ dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte "GPT-4o"yu tanıttı. Yeni yapay zekâ modeli, gerçek bir insan gibi görebiliyor, duyabiliyor ve konuşabiliyordu. Ayrıca bu yapay zekâ modeli, gerçek zamanlı çeviri özelliğine de sahipti.

OpenAI'ın yaptığı duyuru, dünyanın en popüler dil öğrenme platformlarından Duolingo'yu sert vurdu. Zira pek çok kişi, artık bu tür platformlara ihtiyaç kalmadığını düşündü. Hâl böyle olunca Duolingo hisseleri sert çakıldı. Daha birkaç gün önce 250 dolar seviyelerinden işlem göre Duolingo hisseleri, dün akşam yapılan açıklama ile 177 dolar seviyelerine kadar geriledi.

GPT-4o, gerçek zamanlı çeviri konusunda gerçekten de çok iyi iş çıkarıyor. Hâl böyleyken daha az bilindik platformlar, artık yapay zekâ ile rekabet edemeyecekler gibi görünüyor.

AMD ve Super Micro hisseleri yapay zeka kazançlarının kaçırılmasıyla düştü

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İş ve tüketici pazarları için bilgisayar işlemcileri ve ilgili teknolojileri geliştiren Advanced Micro Devices ve Kaliforniya merkezli bir Amerikan bilgi teknolojisi şirketi Super Micro Computer, hisseleri bugün keskin bir düşüş yaşadı ve yarı iletken sektöründe daha geniş bir satış dalgasına yol açtı. AMD'nin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %6'dan fazla düştü ve şirketin piyasa değeri 16 milyar doların üzerine çıkmaya hazırlanıyor. Bu düşüş, AMD'nin 2024 yılı için 4 milyar dolarlık yapay zeka çipi satışı öngörüsünün ardından geldi ve özellikle Nvidia'nın geçtiğimiz yılki önemli tahminleri ışığında Wall Street tarafından belirlenen yüksek beklentileri karşılayamadı.

Super Micro Computer, üçüncü çeyrek gelirinin analistlerin tahminlerine ulaşamaması nedeniyle hisse senedi fiyatında yüzde 11'in üzerinde bir düşüş yaşadı. Düşük performans, yeni sunucu hattının karlılığına ilişkin endişeleri artırıyor. Her iki şirket de arz kısıtlamalarını yapay zeka destekli ekipman talebini karşılamada önemli bir zorluk olarak gösterdi.

Yapay zeka anlaşması umutları üzerine Apple hisse senedi satın alma notu yinelendi

Pazartesi günü CFRA, Apple için 210,00 dolar sabit fiyat hedefiyle 'Satın Al' notunu yineledi. Firmanın analizi, yaklaşmakta olan iOS 18 platformunu geliştirebilecek OpenAI ile speküle edilen bir ortaklık yoluyla Apple'ın yapay zeka yeteneklerindeki potansiyel gelişmeleri vurguluyor.

CFRA analisti, henüz resmi olarak onaylanmamış olan potansiyel işbirliği hakkında yorumda bulunarak, bunun Siri'nin başlangıcından bu yana en önemli güncellemesine yol açabileceğini öne sürdü. Bu güncellemenin, Apple'ın 10 Haziran 2023'te düzenleyeceği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılacak olan iOS 18'in temel özelliklerinden biri olması ve sonbaharda da genel kullanıma sunulması bekleniyor.