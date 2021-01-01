  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yapay yağmur nedir ve nasıl oluşur?
Dünya

Yapay yağmur nedir ve nasıl oluşur?

Kuraklığın hakim olduğu İstanbul’da yapay yağmur, bir diğer adıyla yağmur bombası uygulaması düşünülüyor. Peki yapay yağmur nedir ve nasıl oluşur? Tarihte yapay yağmur nasıl olmuştur?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:36:00 -
Yapay yağmur nedir ve nasıl oluşur?

Yapay yağmur (Diğer isimleriyle suni yağış veya yağmur bombası), havadaki mevcut buluttan insan müdahalesi ile yağmur yağdırma yöntemidir. Asıl hedef; enerji ihtiyacını gidermek, kuralığın hakim olduğu bölgelere su temin etmek, havada bulunan sisi dağıtmak, hava olaylarını kontrol altına almaktır. Temeli, yağışa uygun halde olan bulutlara yoğunlaşma çekirdeklerini dışarıdan suni olarak vererek yağmur yağdırmaktır.

 

Tarihte yapay yağmur vakaları

 

1940'lı yıllarda gümüş iyodür kullanılmasıyla beraber çalışmalar başlamıştır. 1960'lı yıllarda ise ABD tarafından geliştirilen yapay yağmur sistemi günümüzde 24 ülke tarafından uygulanmaktadır. Türkiye'de  yapay yağmur (Yağmur bombası) 1990'lı yıllarda İSKİ tarafından İstanbul'da ve değişik zamanlarda da İzmir ve Ankara'da uygulanmıştır. Bulut tohumlama (Yapay yağmur) olayı Türkiye'de günlük dilde yağmur bombası olarak bilinmektedir.

İlk yapay yağmur uygulamasını Irving Langmuir ve Vincent Schaefer 1940'ların son zamanlarında yapmıştır. Uçaktan bulutlara CO2 buzu atarak denediler. Bulut tohumlama işini Bernard Vonnegut 1947 yılında gümüş iyodür kullanarak uyguladı. Gümüş iyodür kuru buzdan (CO2 buzu) daha kolay kullanıma sahiptir ve günümüzde en çok o kullanılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Bayraktar
Teknoloji

Haluk Bayraktar "çalışmalara hız verdik" deyip açıkladı: Yüzde 70'lere çıktı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayisindeki yerlilik oranının Milli Teknoloji Hamlesi'nin de katkısıyla yüzd..
Utanmıyorlar! Olay Tv tiyatrosunda son perde
Medya

Utanmıyorlar! Olay Tv tiyatrosunda son perde

Banu Güven adlı gazeteci, yayın hayatı Cavit Çağlar'ın kişisel kararı ile sona eren Olay TV'ye ilişkin akılalmaz iddialarda bulundu...
300 senelik sorunda sıcak gelişme! Duyurdular: Ön anlaşma sağlandı
Dünya

300 senelik sorunda sıcak gelişme! Duyurdular: Ön anlaşma sağlandı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Brexit'in 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesine saatler kala İngiltere ile Cebelitarık konusunda ön ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay