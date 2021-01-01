Yapay yağmur nedir ve nasıl oluşur?

Yapay yağmur (Diğer isimleriyle suni yağış veya yağmur bombası), havadaki mevcut buluttan insan müdahalesi ile yağmur yağdırma yöntemidir. Asıl hedef; enerji ihtiyacını gidermek, kuralığın hakim olduğu bölgelere su temin etmek, havada bulunan sisi dağıtmak, hava olaylarını kontrol altına almaktır. Temeli, yağışa uygun halde olan bulutlara yoğunlaşma çekirdeklerini dışarıdan suni olarak vererek yağmur yağdırmaktır.

Tarihte yapay yağmur vakaları

1940'lı yıllarda gümüş iyodür kullanılmasıyla beraber çalışmalar başlamıştır. 1960'lı yıllarda ise ABD tarafından geliştirilen yapay yağmur sistemi günümüzde 24 ülke tarafından uygulanmaktadır. Türkiye'de yapay yağmur (Yağmur bombası) 1990'lı yıllarda İSKİ tarafından İstanbul'da ve değişik zamanlarda da İzmir ve Ankara'da uygulanmıştır. Bulut tohumlama (Yapay yağmur) olayı Türkiye'de günlük dilde yağmur bombası olarak bilinmektedir.

İlk yapay yağmur uygulamasını Irving Langmuir ve Vincent Schaefer 1940'ların son zamanlarında yapmıştır. Uçaktan bulutlara CO2 buzu atarak denediler. Bulut tohumlama işini Bernard Vonnegut 1947 yılında gümüş iyodür kullanarak uyguladı. Gümüş iyodür kuru buzdan (CO2 buzu) daha kolay kullanıma sahiptir ve günümüzde en çok o kullanılır.