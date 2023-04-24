Yaparsa Erdoğan yapar

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

21 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca kurulan hayalleri bir bir hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Hükümeti, daha yılın ilk çeyreğinde, bir taraftan geçmiş iktidarların ayıplarını temizleyip kangren haline gelmiş sorunları çözerken, öbür taraftan da milletin özlemle beklediği devasa projeleri hayata geçirdi.

Başörtüsünün önündeki engelleri kaldıran, Ayasofya’nın zincirlerini kıran, IMF’e olan borcu ödeyen, KEY mağduriyetini bitiren Erdoğan, şimdi de dönemin SSK müdürü Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün CHP saflarında yer alan Yaşar Okuyan’ın mağdur ettiği milyonlarca sigortalının sorunlarını çözüp emekliliklerini sağladı.

İlk etapta 2 milyon 500 bin kişinin faydalandığı EYT düzenlemesinde ilk maaşlar ve ikramiyeler hesaplara yattı. Ayrıca en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira ve her yıl bayramlarda ödenen emekli ikramiyesi 2 bin liraya yükseltildi.

1218 yatak kapasiteli şehir hastanesi, hizmete girdi

Yılın ilk çeyreğinde ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla, birçok alanda adından söz ettirecek projelere ve çalışmalara imza atıldı. İşte ülkemizi devler ligine sokan ve vatandaşımızın refahını sağlayan çalışmaların bazıları:

Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi, 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathaneye sahip Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı.

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Londra'nın tahtını sallayacak finans merkezi devreye girdi

İstanbul Finans Merkezi açıldı. 2012 yılında ilk adımı atılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, İstanbul Finans Merkezi 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlamayacak.

Özal ve Erbakan'ın rüyası Çanakkale hizmete girdi

18 Mart’ın Çanakkale Zaferi’nin 108’inci ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 1’inci açılış yıl dönümünde 45 dakikalık mesafeyi 25 dakikaya düşürecek olan Gelibolu-Eceabat yolu açıldı.

Denizli’de Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkân, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projeler halkın hizmetine sunuldu. Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi, Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sürekli bahaneler üreterek yapmadığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılışı gerçekleştirildi.

Yılda 1000 ton bor karbür üretilecek olan ve bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açıldı.

TCG Anadolu tamamlandı

Dünyanın ilk İHA/SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olma özelliğine sahip TCG Anadolu, İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri donanmasının hizmetine girdi.

Türkiye’nin 60 yıllık otomobil hayali kimi zaman darbeciler, kimi zaman ise o cuntacıları kullanan emperyalist ülkeler tarafından baltalanıyordu. Başkan Erdoğan’ın yoğun desteği ile elini taşın altına koyan “baba yiğit”ler, ilk yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG’u seri üretime geçirdi. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, Eskişehir’de düzenlenecek raylara indirildi.

Jet motorlu, Yaklaşık 0,7 mach (800 km/s) hıza ve 7 tona varan kalkış ağırlığına, kanat altı silah istasyonlarıyla yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA–3 hangardan çıktı.

Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine ve 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET taksi yaptı. Kısa süre önce ilk kez motorları çalıştırılan Türkiye’nin özgün savaş uçağı Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine başladı. MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.

14 Aralık 2022 tarihinde hangardan çıkarak İlk uçuşunu gerçekleştiren, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 4’üncü uçuşunda Sistem Tanımlama Testini de başarıyla tamamladı.

Üstün yetenekli İMECE uzayda

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tamamı yerli üretimden oluşan Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE, fırlatılarak yörüngedeki yerini aldı. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak olan İMECE, coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek ve hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye’ye hizmet verecek.

Karadeniz gazı karada

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için hayati öneme sahip olan Karadeniz gazı, deniz içerisinde 170 kilometre boru sistemi çekilerek karaya ulaştı. 20 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20.23’te yapılan törenle devreye alındı.

Konutlar hızla yükseliyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,4-7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası afet bölgelerinde etkilenen vatandaşlarımızın yararlanacağı konutların inşaatına başlandı.

Başta Gaziantep Nurdağı ilçesi olmak üzere bir çok il ve ilçede 10 binlerce geçici konut ve kalıcı köy evi tamamlanırken, on binlerce toplu konutun da temeli atılıp kat seviyesine geçildi.