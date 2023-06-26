Yaparsa AK Parti yapar! Bir defa daha ispatlandı...

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Yeniakit Publisher
2023-06-26 23:41:00 - 2023-06-26 23:44:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.

"Depremden etkilenen şehirlerimizde, vatandaşlarımızın huzurlu yuvalarına bir an evvel kavuşabilmeleri ve hayatın normale dönmesi için durup dinlenmeden çalışıyoruz." diyen Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı üç köyde 92 yeni ev inşasına başlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz. Hemşehrilerimiz inşallah kısa bir süre içinde yuvalarına yerleşecekler.

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