Yanmış tencere en kolay nasıl temizlenir? Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?

Tencerenin dibini yakmak sadece acemi aşçıların işi değil, hepimizin başına gelebilir. Bir anlık dalgınlığımız bile pişirdiğimiz pilavın dibinin tutmasına sebep olup en sevdiğimiz tencereyi mahvedebilir. Bazen yemeklerin taşması sonucu ocak üzerinde de yanmış yemek artıkları oluşabilir. Kimileri böyle bir durumda nasıl temizleyeceğini bilemediği için tencereyi bile gözden çıkarabilir... Yazımızı okuyun, yanık tencere nasıl temizlenir öğrenin, tencereniz size kalsın!

Başlamadan önce, tencerenin veya tavanın hangi malzemeden yapıldığını bir kez daha kontrol edin. Aşağıdaki yöntemler hem paslanmaz çelik hem de emaye dökme demir üzerinde iyi çalışır, ancak alüminyum reaktif bir metalde sirke tekniği kullanılmamalıdır. Yanmış bir dökme demir tava ile uğraşıyorsanız, buradaki temizlik talimatlarını izleyin. Hangi malzeme ile uğraşırsanız uğraşın, önce en hafif, en az aşındırıcı temizleme tekniğiyle başlamak her zaman iyi bir fikirdir.

GEREKLİ MALZEMELER

Beyaz sirke

Spatula

Temizlik süngeri

Tava kazıyıcı

Karbonat

YANMIŞ BİR TENCERE NASIL TEMİZLENİR?

Su ile deglaze edin: Bu doğru, sadece bir pişirme tekniği değil, aynı zamanda temizlik için kullanılabilir! Tencerenin tabanını örtmek için bir su katmanı ekleyin, ardından ocakta ısıtın. Suyu birkaç dakika pişirin, sonra ısıyı kapatın ve yanmış parçaları temizlemek için dikkatlice bir spatula veya kaşık kullanın.

Sirke ile deneyin: Su ile deglaze tekniği işe yaramadıysa, aynı tekniği paslanmaz çelik veya emaye dökme demir tavalarda beyaz sirke ile deneyebilirsiniz (alüminyum tava varsa bu adımı atlayın).

Yapışmış yiyecekleri kazıyın: İnatçı yanmış yiyecekleri çıkarmak için, bu dayanıklı, bulaşık makinesinde yıkanabilir tava kazıyıcıları alın. Sert polikarbonattan yapılmış, en sert kiri çabucak sıyırırlar, emaye tencerelerin veya tavaların yüzeyini çizmezler. Hatta önce tavayı ıslatma ve tabakayı yumuşatma adımlarını yapmanız bile gerekmez.

Şimdi fırçalamaya başlayın: Umarım yukarıdaki adımlar, yiyeceklerin ve kömürün çoğunun çıkarılmasına yardımcı olmuştur, ancak yine de kahverengi renksiz alanlar olabilir. Paslanmaz çelik ve emaye dökme demir (alüminyum değil) için, bir kısım kabartma tozu macunu biraz ılık suya karıştırın ve lekeleri temizlemek için kullanın.

YANMIŞ TENCEREYİ TEMİZLERKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

-Tavalarınızı ıslatın. Yemek pişirmeyi bitirdiğinizde, yemek yerken tencere ve tavalarınızı sıcak, sabunlu suya batırma alışkanlığı edinin. Akşam yemeği bittiğinde, tavayı temizlemek çok daha kolay olacaktır.

-Çelik (veya bir bıçak) ile ovalamayın. Bu aşındırıcı yıkayıcı, tencere ve tavaları çizebilir.

Yemeklerinize göz kulak olun. İlk etapta yanmış tencereleri ve tavaları (ve yangın güvenliği için) önlemek için, her zaman pişirdiğiniz şeylere dikkat edin. Yiyeceklerin tava tabanına yapışmadığından emin olmak için karıştırın ve gerekirse ısıyı düşürün.

-Ertelemeyin. Tencereyi kullandıktan hemen sonra temizlemeye veya en azından ıslatmaya çalışın (her zaman önce tavayı biraz soğumaya bırakın). Pişirilmiş yiyecekler soğudukça, çıkarılması çok zorlaşır.