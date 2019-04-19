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Yanmış insan kemikleri bulundu! İlçe ayağa kalktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yanmış insan kemikleri bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

19 Nisan 2019 Cuma 01:51
Yanmış insan kemikleri bulundu! İlçe ayağa kalktı

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kelkit çayı kenarında yanmış bir insana ait kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kelkit Çayı kenarında hayvan otlatan çoban, bir insana ait olabileceğini düşündüğü yanmış kemik parçaları buldu.

Çobanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Yanmış araç lastikleri arasında kemik parçalarını inceleyen olay yeri inceleme ekipleri kemik parçalarını topladı.

Toplanan kemik parçaları otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 01:51
  1. Tokat
  2. Erbaa Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan

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