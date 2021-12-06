  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yanlışlıkla korona aşısı yapılan bebekler hastanelik oldu
Dünya

Yanlışlıkla korona aşısı yapılan bebekler hastanelik oldu

Brezilya'da yeni doğmuş iki bebeğe tetanos ve hepatit B aşısı yerine Pfizer/BioNTech aşısı yapıldığı ortaya çıktı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:53:00 -
Yanlışlıkla korona aşısı yapılan bebekler hastanelik oldu

Brezilya medyası, ülkede yaşanan bir sağlık skandalını gözler önüne serdi… Brezilya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Uol, iki aylık ve dört aylık bebeklere difteri, tetanos ve hepatit B aşılarının kombinasyonu yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ortaya çıkardı. Pfizer/BioNTech aşısı yapılan bebekler hastanede kontrol altına alınırken, bu aşının bebeklerde yan etki yaptığı da kaydedildi. Aşı yapan hemşire görevden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunlar nasıl doktor? Kan donduran diyalog! Entübe olan vatandaşların sağlığıyla 'zevkle' oynadıklarını itiraf ettiler
Gündem

Bunlar nasıl doktor? Kan donduran diyalog! Entübe olan vatandaşların sağlığıyla 'zevkle' oynadıklarını itiraf ettiler

Sosyal medyada 2 doktorun diyaloğu kan dondururken vatandaşlardan büyük tepki çekti. Ellerine düşen vatandaşları zevkle entübe ettiklerini a..
Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!
Dünya

Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayrak..
İstanbul 2 No'lu Baro'dan, baronlara tepki!
Gündem

İstanbul 2 No'lu Baro'dan, baronlara tepki!

İstanbul 2 No'lu Baro delegesi Satılmış Şahin, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, barolara, "Sizden adalet beklemiyoru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay