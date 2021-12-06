Yanlışlıkla korona aşısı yapılan bebekler hastanelik oldu

Brezilya medyası, ülkede yaşanan bir sağlık skandalını gözler önüne serdi… Brezilya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Uol, iki aylık ve dört aylık bebeklere difteri, tetanos ve hepatit B aşılarının kombinasyonu yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ortaya çıkardı. Pfizer/BioNTech aşısı yapılan bebekler hastanede kontrol altına alınırken, bu aşının bebeklerde yan etki yaptığı da kaydedildi. Aşı yapan hemşire görevden alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.