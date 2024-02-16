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Teknoloji Yanlışlıkla açılan telefonun uçak modu dolandırılmaktan kurtardı!
Teknoloji

Yanlışlıkla açılan telefonun uçak modu dolandırılmaktan kurtardı!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 08:50:00 -
Yanlışlıkla açılan telefonun uçak modu dolandırılmaktan kurtardı!

Slovakya'da 85 yaşında bir kadın, "sahte torunu" tarafından dolandırılmaktan yanlışlıkla açılan uçak modu sayesinde kurtulmayı başardı.

Slovakya’da 85 yaşındaki bir kadın, kendisini torunu olarak tanıtan bir dolandırıcıdan gelen çağrının ardından tuhaf ve şanslı bir olay yaşadı. Yaşlı kadın, arayanın gerçekten de torunu olduğuna inanıyordu ve bu da genellikle kurban için büyük bir mali kayıpla sonuçlanan dolandırıcılığın başlangıç noktasıydı. Ancak Slovak yetkililerin bildirdiğine göre bu sefer hikaye beklenmedik bir şekilde mutlu sonla bitti.

Sahte torun, belirtilmeyen bir bahaneyle kadından kendisine para vermesini istedi. Kurbana parayı bankadan çekmesi ve torunuyla Banská Bystrica şehrindeki hastanenin yakınında teslim için buluşması söylendi.

85 yaşındaki kadın banka hesabından 21.500 dolar çektikten sonra hastaneye geldi. Ancak şans eseri, telefonunu yanlışlıkla uçak moduna almıştı ve sahte torununu geri arayamadığını fark etti.

Bu sorunu çözmek amacıyla bir güvenlik görevlisinden kendisine yardım etmesini istedi. Ancak görevli, eski cep telefonunda bu özelliği devre dışı bırakamadı. Yardım etmeye çalışarak torununu araması için yaşlı kadına kendi cep telefonunu önerdi.

Uçak Modu Tam Olarak Nedir; Ne İşe Yarar?

Tahmin edebileceğiniz gibi, gerçek torunun büyükannesinin neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri yoktu ve gerçekte ne olduğunu hemen anladı. Büyükanne gözetim altında bankaya geri götürüldü ve parayı banka hesabına geri yatırdı.
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Telefonla yapılan bu dolandırıcılık türü son zamanlarda oldukça popüler ve tehlikeli. Özellikle yaşlıların birikimlerini hedefleyen bu dolandırıcılıkta maddi hasar çok ciddi seviyelere ulaşabiliyor.

Aslında bu dolandırıcılığa kurban gitmemek, gerçek akrabaya yapılacak basit bir geri arama ile çok kolay bir şekilde sağlanabilir. Ancak genellikle dolandırıcıların hedefleri, genç akrabalarını korumak ve yardımcı olmak isteğiyle ihtiyatı elden bırakan yaşlı nesil oluyor. Sebep oldukları hasar gerçekten ciddi boyutlarda olduğu için, dolandırıcıların çok az sayıda kişiyi kandırması yeterli oluyor. Neyse ki bu sefer hedefleri çok geç olmadan tuzaktan kurtulmayı başardı.

 

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