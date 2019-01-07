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Yanlışlıkla 25 yıl hapis yattı! Binlerce dolar tazminat aldı

Çin’de suçsuz yere 25 yıl hapis yatan bir kişiye mahkeme tarafından 4,6 milyon yuan(670 bin dolar) tazminat ödenmesine karar verildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:15
Yanlışlıkla 25 yıl hapis yattı! Binlerce dolar tazminat aldı

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletininin Liaoyuan kentindeki Orta Halk Mahkemesi, bugün görülen davada, 1990 yılında bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınarak hakkında verilen ertelemeli idam cezasının hapse çevrilmesiyle 25 yıl "yanlışlıkla" hapis yatan Liu Conglin adlı bir vatandaşa 670 bin dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

2016 yılında cezasını tamamlayarak salınan Liu'nun davası geçen yıl bir yüksek mahkeme tarafından tekrar gözden geçirilmiş, kanıtların yetersiz olduğuna ve verilen 25 yıllık hapis cezası hükmünün de "hatalı" olduğuna karar verilmişti.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi daha önce 2013 ile 2018 yılları arasında ülke genelinde 28 binden fazla tazminat vakasının görüldüğünü açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:15
  1. yanlışlıkla hapis yatan adam
  2. çin

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