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Sağlık Yanlış tüketirseniz çay değil zehir içiyorsunuz! Uzman isim üstüne basa basa uyardı
Sağlık

Yanlış tüketirseniz çay değil zehir içiyorsunuz! Uzman isim üstüne basa basa uyardı

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, bitki çaylarının tüketimine ilişkin hayati derecede önemli bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:10:00 -
Yanlış tüketirseniz çay değil zehir içiyorsunuz! Uzman isim üstüne basa basa uyardı

Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıkların kışın kapıya dayanması ile birlikte daha fazla müdahale edilen çalışılmaya hastalıklar arasına giriyor. Fakat bunun için "şifalı" olduğu düşünülen çayların yanlış tüketimi, büyük sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle tüketilen bitki çayları ile ilgili uzman bilgisine danışmakta büyük fayda var.

Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklardan korunmak isteyenlerin kullandığı bitki çaylarının, dikkatli tüketilmemesi halinde sağlığı tehdit edebileceği belirtildi. Sonbaharla birlikte sıcaklıkların düşmesiyle bağışıklığını desteklemek isteyenlerin bitki çaylarına talebi arttı.

Mevsimsel hastalıklara karşı kendini korumak isteyenler ya da fazla kilolarından kurtulmaya çalışanlar, aktarlarda yoğunluk oluşturuyor.

Hem salgın hem de mevsim koşulları nedeniyle bitki çaylarına ilgi gösterenler, en çok ıhlamur, ada çayı, rezene, yeşil çay, papatya, lavanta, biberiye, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi bitkileri talep ediyor.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, AA muhabirine, doğru tüketilmeyen bitkilerin insan sağlığını tehdit edebileceğini söyledi.

Gencinden yaşlısına, hamilelerden bebeklere her yaşta bitkisel çay tüketildiğini belirten Ünüsan, kulaktan dolma yanlış bilgilerle çok fazla karşılaştıklarını dile getirdi.

Bitkisel çayların da ilaçlar kadar dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ünüsan, "Her ne tüketiyorsak doğru kaynaktan bilgi almamız gerekiyor. Şimdi herkes internete başvuruyor ama orda da doğru bilgi kadar yanlış bilgiler de var. Kaynağına inip güvenilir mi bilmek lazım. Ayrıca tüketilen dozaja çok dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Birçok ilacın bitkilerden yapıldığını anımsatan ve yanlış bitki çayı tüketmenin, yanlış ilaç tüketmek kadar zararlı olabileceğine dikkati çeken Ünüsan, şöyle konuştu:

"Mesela ada çayını hamileler ve emziren annelerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Çünkü hormon seviyelerinde farklılıklara neden oluyor. Osteoporoz, kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi teşhisler konulmuş ya da ilaç kullanan kişilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bilinmeli ki bitkisel çaylar masum değildir. Çünkü içinde etken maddeleri vardır. Zaten çoğunlukla ilaçlar da bitkilerden yapılır. Dolayısıyla tükettiğimiz bitkilerin, kullandığımız ilaçlarla etkileşime girebileceğini de unutmamak gerekiyor."

"İlaçlarla aynı hassasiyetle tüketmeliyiz"

Ünüsan, bitkilerin hazırlanış yöntemlerine göre olumlu ya da olumsuz etkileri görülebileceğini, bazılarının demlenerek, bazılarının da kaynatılarak tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Doktorların verdiği ilaçlara bile şüpheyle yaklaşanların bitki çaylarını hiç düşünmeden tüketebildiğini kaydeden Ünüsan, şöyle devam etti:

"Ebeveynlerden veya çevreden gelme alışkanlıklar nedeniyle bitkileri sorgulamadan tüketebiliyoruz. Doktorlarımızın verdiği ilaçları kullanırken sabah mı akşam mı, aç mı, tok mu, günde kaç tane, bunların hepsine dikkat ediyoruz. Nasıl herkes her ilacı kullanamıyorsa veya ilaç kullanırken son derece dikkat ediyorsak, bitkileri tüketirken de aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Eskiden komşudan ilaç alma alışkanlığı vardı. Bunun son derece azalması nasıl memnuniyet vericiyse, özellikle kurutulmuş bitkileri kullanırken, çaylarını yaparken de çok dikkatli olmalıyız. Mutlaka uzmanlardan, aromaterapistlerden, fitoterapistlerden, eczanelerden veya diyetisyenlerden yardım almalıyız."

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