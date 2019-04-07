Yanlış teşhis fark edildi, rahat nefes almaya başladı

Konya’da nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanelerde KOAH hastası olduğu söylenen hastanın diyafram kasındaki felç nedeniyle nefes alamadığı ortaya çıktı. Ameliyat edilen hasta yeniden sağlığına kavuştu.

73 yaşındaki İsmet Çetin, nefes darlığı üzerine Konya’da çeşitli hastanelere başvurdu. Yapılan kontrollerde KOAH hastası olduğu söylenen Çetin’e ilaç tedavi uygulandı. 3 yıldır rahat nefes alamayan İsmet Çetin, durumu kötüleşince ambulansla Yunak ilçesinden Konya şehir merkezindeki Özel Medova Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde diyafram kasındaki felç nedeniyle nefes alamadığı ortaya çıkan yaşlı adam ameliyat edilerek sağlığına kavuşunca taburcu oldu.

"Literatürde en şiddetli vaka olarak gördük"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, hastaya doğru teşhisi koyarak uyguladıkları tedavi hakkında bilgi verdi. Hastanın rahatsızlığının literatürde en şiddetli vaka olarak görüldüğünü kaydeden Dr. Özkan, “Hastanın nefes darlığı şikayetinin sebebi göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran diyafram kasındaki felç olduğunu bize başvurduğu sırada yaptığımız tetkiklerde tanısını koyduk. Bu tanıya yönelik olarak hastamıza ameliyat önerdik. Hastamız önce ameliyat olmak istemedi. Yaşından dolayı ve durumunun ciddiyetinden dolayı ameliyatı kaldıramayacağını düşündü ancak ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. Şuan hastamızın nefes darlığı ile ilgili bir şikayeti kalmadı. Hastamızın diyafram felci yaptığımız literatür araştırmalarında en şiddetli vaka olarak belirlendi. Bu şiddette bir olguya literatürde rastlanmadı” dedi.

"Cesaretle ameliyat oldum"

Ameliyat edilen İsmet Çetin, yeniden sağlığına kavuşarak rahat nefes almaya başladığını söyledi. 3 yıl önce rahatsızlandığını anlatan Çetin, “Gittiğim hastanelerde KOAH hastası olduğumu, bu nedenle ameliyat edilemeyeceğimi söylediler. Ayda bir sefer hastaneye giderek yatarak tedavi oluyordum. En son gittiğim Yunak Devlet Hastanesinde durumum kötüleşince Medova Hastanesine yoğun bakıma sevk edildim. Yoğun bakımda beni gören doktor ameliyat edebileceğini söyledi. Cesaretle doktoruma güvenerek ameliyat oldum. Şuan sağlığıma yeniden kavuştum” dedi.