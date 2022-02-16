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Gündem Yanlış duymadınız! Kolonya artık bir silah
Gündem

Yanlış duymadınız! Kolonya artık bir silah

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tartıştığı kişiye kolonya döküp çakmakla yakma teşebbüsünde bulunan kişiye verilen cezayı az buldu. Yüksek Mahkeme, kolonyanın Türk Ceza Kanunu kapsamında silah sayıldığına hükmetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 09:59:00 -
Yanlış duymadınız! Kolonya artık bir silah

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tartıştığı kişiyi kolonya dökerek çakmak ile yakma teşebbüsünde bulunan sanığa verilen mahkumiyet kararını cezanın azlığı sebebiyle bozdu. Yüksek Mahkeme; kasten yaralama davasında kolonyanın Türk Ceza Kanunu kapsamında silah sayıldığına hükmetti.

İHA'nın haberine göre, tartıştığı kişinin üzerine kolonya dökerek yakan kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanık mahkum edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı cezanın az olduğu gerekçesiyle kararı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire; sanığın kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğuna dikkat çekti.

Kararda şöyle denildi: "Oluş, dosya kapsamı, katılan ve tanığın aşamalardaki beyanı ile uyumlu doktor raporu ve kabule göre; sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabittir. Buna rağmen, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir. Savcının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş ve mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur."


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Yorumlar

kutlarım sizleri çooooook büyük bir iş başardınız övünün bu millet zaten anlamaz,,, sizler önce katilleri,, serbest bırakmayın sizler hey Allahlın cezası bir kanunlarınızı düzelti,,, aldığınız maaş,,, ve aldığınız Türkiye'nin havası haram olsun,, sizler
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