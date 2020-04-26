  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

‘Yanlış çıkarsa Nobel ödülümü yırtın’ diyen profesörden olay açıklama: Koronavirüs orada üretildi

Nobel ödüllü Japon Tıp Profesörü Dr.Tasuku Honjo, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Çin'de insan eliyle üretildiğini söyledi.

2020-04-26 20:05:00 - 2020-04-26 20:37:31
‘Yanlış çıkarsa Nobel ödülümü yırtın’ diyen profesörden olay açıklama: Koronavirüs orada üretildi

Japon Profesör Dr.Tasuku Honjo, koronavirüsün doğal olmadığını ve Çin'de üretildiğini belirtti.

Nobel ödüllü Japon Tıp Profesörü Tasuku Honjo, "Yüzde yüz 100 söyleyebilirim. Coronavirüs doğal değil. Yarasalardan gelmedi. Çin bunu üretti! Söylediğimin yanlış olduğu kanıtlanırsa, Nobel Ödülümü geri çekebilir. Çin yalan söylüyor ve bu gerçek bir gün herkese açıklanacak" dedi.

Honjo, "40 yıl hayavanlar ve virüsler üzerinde araştırmalar yaptım. Doğal olmadığına eminim. Vuhan bir laboratuvar" dedi.

"Tehdit altındayız" dedi ve çağrı yaptı: Vatanını ve milletini seven...

Gündem

"Tehdit altındayız" dedi ve çağrı yaptı: Vatanını ve milletini seven...

Uzman isim 'çok tehlikeli bir silah' diyerek uyardı: Pandemiden daha hızlı
Uzman isim 'çok tehlikeli bir silah' diyerek uyardı: Pandemiden daha hızlı

Gündem

Uzman isim 'çok tehlikeli bir silah' diyerek uyardı: Pandemiden daha hızlı

Koronavirüsten Rusya'ya ağır darbe! Günlük kayıp açıklandı
Koronavirüsten Rusya'ya ağır darbe! Günlük kayıp açıklandı

Dünya

Koronavirüsten Rusya'ya ağır darbe! Günlük kayıp açıklandı

Cevat Akşit koronavirüse mi yakalandı? Gerçek ortaya çıktı
Cevat Akşit koronavirüse mi yakalandı? Gerçek ortaya çıktı

Gündem

Cevat Akşit koronavirüse mi yakalandı? Gerçek ortaya çıktı

25 Nisan 2020 itibariyle grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu!
25 Nisan 2020 itibariyle grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu!

Gündem

25 Nisan 2020 itibariyle grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu!

Dikkat çeken açıklama: Garip şeyler oluyor, virüs bunları tek başına yapamaz
Dikkat çeken açıklama: Garip şeyler oluyor, virüs bunları tek başına yapamaz

Aktüel

Dikkat çeken açıklama: Garip şeyler oluyor, virüs bunları tek başına yapamaz

ABD'de 1 günde ölü sayısında korkunç rakam!
ABD'de 1 günde ölü sayısında korkunç rakam!

Korona Virüs

ABD'de 1 günde ölü sayısında korkunç rakam!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı