‘Yanlış çıkarsa Nobel ödülümü yırtın’ diyen profesörden olay açıklama: Koronavirüs orada üretildi
Nobel ödüllü Japon Tıp Profesörü Dr.Tasuku Honjo, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Çin'de insan eliyle üretildiğini söyledi.
Japon Profesör Dr.Tasuku Honjo, koronavirüsün doğal olmadığını ve Çin'de üretildiğini belirtti.
Nobel ödüllü Japon Tıp Profesörü Tasuku Honjo, "Yüzde yüz 100 söyleyebilirim. Coronavirüs doğal değil. Yarasalardan gelmedi. Çin bunu üretti! Söylediğimin yanlış olduğu kanıtlanırsa, Nobel Ödülümü geri çekebilir. Çin yalan söylüyor ve bu gerçek bir gün herkese açıklanacak" dedi.
Honjo, "40 yıl hayavanlar ve virüsler üzerinde araştırmalar yaptım. Doğal olmadığına eminim. Vuhan bir laboratuvar" dedi.