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Yanlış ameliyatla hayatı karardı! Tam 46 yıldır...

Antalya'da yaşayan 87 yaşındaki Ayşe Bilgebey, 1972 yılında Adana'da gerçekleştirilen bir ameliyatta yapılan yanlışlık yüzünden 46 yıldır, bağırsaklarının bir arayatoplanmasıyla oluşan dev kütleyle yaşamını sürdürüyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:47
Yanlış ameliyatla hayatı karardı! Tam 46 yıldır...

Adana Ceyhan'da 1972'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ayşe Bilgebey, göbek fıtığı teşhisiyle ameliyat edildi. İddiaya göre, ameliyatta yanlış bir uygulama sonucu Bilgebey'in bağırsakları bir yerde toplanarak kütle halini aldı.

Ağrıları nedeniyle konuşmakta zorlanan 5 çocuk 8 torun sahibi Ayşe Bilgebey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyat olduktan 6 ay sonra oğlunun yıldırım çarpması sonucu öldüğünü, yaşadığı bu büyük üzüntünün de sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bilgebey, 1986 yılında eşini kaybedince hayatının alt üst olduğunu,  sağlığının iyice bozulduğunu belirterek, "Kütle çok büyüdü, daha önce korse takıyordum. Korse artık yara yaptığı için takamıyorum. Ayağa zorla kalkıp ancak bir iki adım atabiliyorum. Eğer bir çaresi varsa ameliyat olup bu dertten kurtulmak istiyorum." dedi.

Bilgebey'in bakımını yapan kızı Emine Bilgebey de annesinin ameliyatı sırasında yanlışlıkla karın içi zarı ve yağlarının alındığını öne sürdü.

Ameliyattan hemen sonra rahatsızlığın başladığını belirten Bilgebey,  "Ameliyattan kısa bir süre sonra 21 yaşındaki kardeşim yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. O acı ve feryatlarıyla annemin bu sorunu ilerledi."  dedi.

Çok sayıda doktora başvurduklarını anlatan Emine Bilgebey, bazı doktorların ameliyatı riskli buldukları için yapmaktan çekindiğini, bazılarının ise "yapacak bir şey yok" dediğini aktardı.

Ankara'da gittikleri ünlü bir profesörün ameliyatı kabul ettiğini  ifade eden Bilgebey, şöyle konuştu:

"Annem hastanede bir hafta kadar kaldı. Ameliyat için bütün hazırlıklar yapıldı. Ancak ameliyatın maliyetinin yüksek çıkması ve çevremizdeki bazı kişilerin ameliyatı önermemesi nedeniyle vazgeçtik. Türkiye son yıllarda çok ilerledi. Bu ilerleme sağlık alanında da oldu. Yeni bir yöntem veya bu ameliyatı yapabilecek bir doktor varsa annemi ameliyat ettirmek istiyoruz."

Akülü sandalyeye ihtiyaç var

Bilgebey, annesinin yaşlılığın da etkisiyle artık yürümekte güçlük  çektiğini, dışarıdaki hayattan uzak bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü ve ömrünün  son dönemini ağrı çekmeden rahat geçirmesini istediklerini dile getirdi.

Oturdukları apartmanın asansörünün de olmadığını belirten Bilgebey,  "Evimiz 3. katta, inip çıkmakta zorlanıyoruz. Bir akülü sandalyeye ihtiyacımız  var. Bu konuda da hayırseverlerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:47
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. Ayşe Bilgebey
  4. Adana
  5. Antalya
  6. Yanlış ameliyat
  7. Ameliyat hatası hayatını kararttı
  8. bağırsakları bir arada toplandı
  9. 46 yıldır karnında kütleyle yaşıyor
  10. aile çaresiz
  11. yardım bekliyorlar

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