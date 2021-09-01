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Yerel ‘Yanıyorsun Fuat abi’ repliği gerçek oldu
Yerel

‘Yanıyorsun Fuat abi’ repliği gerçek oldu

Kemal Sunal filmlerinden Sakar Şakir’de geçen ’Yanıyorsun Fuat abi’ repliği Malatya’da gerçek oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 12:15:00 -

Buhara Bulvarı üzerinden Adliye Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir kağıt toplama aracında yangın çıktı.

Araç sürücüsünün yangını fark etmeden ilerlediğini gören çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüyü uyarmaya çalışırken, yapılan ikazlar sonrası durumu fark eden motosiklet sürücüsü aracı yol kenarına çekerek çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Aracı komple saran yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılmaz hale geldi.

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