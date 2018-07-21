0553 313 94 23

Yanındakine bakmadan demokrasi, kendine bakmadan da koltuk mesajı verdi

9 seçim kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan ve eleştirilere kulaklarını tıkayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" diye konuştu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun "Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"BİRİLERİ KOLTUK DERDİNDE"

"Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım.

DEVLETE "KATİL" DİYEN KAFTANCIOĞLU DA YANINDA

Kılıçdaroğlu, demokrasi, hak, hürriyetlerden bahsederken yanında 15 Temmuz'a "saçmalık", AK Parti'ye oy verenlere "koyun" diyen, Ermeni soykırımını kabul eden paylaşımlarıyla büyük tepki çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunması ayrı bir çelişki durumu oluşturdu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:24
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Murat Kurum: Bundan sonra konuşmayıp iş yapacağız
    1. Bakan Murat Kurum: Bundan sonra..
    2. Maduro altınları neden Türkiye'ye..
    3. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    4. Mine ve Meral Kalça kimdir?
    5. Yanındakine bakmadan demokrasi,..
    6. Galatasaray'ın yeni programı belli oldu!
    7. Alman hükümeti engel olamıyor! Son..
    8. Niğde'de 2 bin 100 yıllık tapınak..
    9. Didim'de aynı gün içinde 2 kişi boğuldu!
    10. CHP'den bedelli askerlik açıklaması
    11. Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan..
    12. Üniversiteler kaç DGS puanı ile..
    13. Nakoulma bombası! Süper Lig'e geri..
    14. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    15. FETÖ'cü Akın İpek serbest bırakıldı
    16. Bedelli askerlikte 28 günlük temel..
    17. İşte Real Madrid'in yeni golcüsü!..
    18. Dolandırıcı kadının pişkinliği..
    19. ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları..
    20. CHP'deki imza krizinde son durum
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu