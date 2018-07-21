Yanındakine bakmadan demokrasi, kendine bakmadan da koltuk mesajı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun "Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"BİRİLERİ KOLTUK DERDİNDE"

"Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım.

DEVLETE "KATİL" DİYEN KAFTANCIOĞLU DA YANINDA

Kılıçdaroğlu, demokrasi, hak, hürriyetlerden bahsederken yanında 15 Temmuz'a "saçmalık", AK Parti'ye oy verenlere "koyun" diyen, Ermeni soykırımını kabul eden paylaşımlarıyla büyük tepki çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunması ayrı bir çelişki durumu oluşturdu.