Yanındaki o mu? Sosyal medyayı karıştıran şarlatan Oktar fotosu

Tutuklu Adnan Oktar’ın, ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ile aynı karede olduğu görüntü şaşırttı. Onur Akay, ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba’ya, tutuklu Adnan Oktar ile 29 yıl önce çekilen fotoğrafını sordu.

“Ben kimsenin kediciği olmadım”

Ahu Tuğba, tutuklanan Adnan Oktar’la yıllar önce çekildiği fotoğrafı ve fotoğrafın nerede, niçin çekildiğini anlattı.

O günü hatırlıyor musunuz?

Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet Gazetesi’ne çağırdı. “Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var” dediler. Sana, "Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel" deseler gitmez misin?

Tabii giderim.



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Sonra ne oldu?

Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, "Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir" dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, “Hoca yanda” dedi. Bende, "Ne hocası?" dedim. “Başörtünü tak, yan odaya geç” dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum.

Fotoğrafı kim çekti?

Savaş Kalafat girdi ve fotoğraf çekti. Ben ve Adnan Oktar Haftasonu Gazetesi’ne kapak olduk. Bu kapaktan sonra Adnan Hoca dedikleri adamı içeri aldılar.

"Annen kedicik medicik olamaz"

Bu fotoğraf için “Adnan Oktar'ın 32 yıl önceki kediciği” yorumunu yapanlar olmuş...

Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Savaş Kalafat Anjelik’e, “Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan” demiş. Onur’cum, sen beni iyi tanıyorsun, benim kimsenin himayesine girmeyeceğimi biliyorsun..

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