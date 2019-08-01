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"Yanıltıcı indirimler" mercek altında

Ticaret Bakanlığı:- "İndirimli satış uygulamalarıyla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara reklamın yayınlandığı mecraya göre 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında para cezası uygulamaktadır"- "İndirimin hesaplanmasında indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerekmektedir"

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
"Yanıltıcı indirimler" mercek altında

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunca, indirimli satışlara ilişkin reklam ve tanıtımlarda uyulması gereken hükümlere aykırı davranan firmalara 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında para cezası uygulanıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Reklam Kurulu'na, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerinde rakamlardan indirim yapılarak satışa sunulduğu, indirimin kapsamına ve süresine yönelik anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtım yapıldığı yönünde çok sayı başvuru yapıldı.

Özellikle online alışveriş sitelerinde ürünlerin sürekli indirimli fiyatla satışa sunulmasının tüketiciler nezdinde söz konusu ürünlerin indirimden önceki fiyattan hiç satılmadığı algısına sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını amaçlayan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da indirimli satışlara ilişkin reklam ve tanıtımlarda uyulması gereken esaslar düzenlenmiştir. Buna göre, internet sitesi, broşür, kısa mesaj, etiket, satış yerleri içinde ve dışında yer alan ilanlar gibi mecralarda bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını belirten bir ibare yer alması halinde öncelikle indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleriyle indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur. Yapılan indirimin hesaplanmasında indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerekmektedir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı da reklam veren kuruluşa aittir."

- Sipariş iptalleri

Tüketicilerin sipariş iptalleri konusunda da yoğun başvuru yaptığına değinilen açıklamada, firmaların ürünleri belirli bir fiyattan satışa sundukları ancak siparişin tamamlanması sonrasında stok yetersizliği, tedarik sıkıntısı gibi sebeplerle tüketicilerin siparişlerini iptal ettiklerinin, aynı ürünleri yüksek fiyattan tekrar satışa sunduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu aldatıcı ticari uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğin altı çizilerek, "İndirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine uymayan firmalara karşı Reklam Kurulu, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması açısından gerekli incelemeleri yapmaktadır. Aykırı davranan firmalara reklamın yayınlandığı mecraya göre 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında para cezası uygulamaktadır. Bu idari yaptırımlara maruz kalmamak için tüketicilerimize mal ve hizmet sunan firmaların mevzuat hükümlerine uygun davranmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın da yanıltıcı uygulamalara karşı dikkatli ve uyanık olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
  1. Reklam Kurulu
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. yanıltıcı indirim

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