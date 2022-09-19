"Yanılmışım" diyen Cüneyt Özdemir'den bomba itiraf

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesiyle (TOKİ) ilgili konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir, muhalefetin bu projeye karşı tutumunu eleştirdi. Herkesin akın akın başvuru yaptığına dikkat çeken Özdemir, "Şöyle bir yanılgı var zannediyorlar ki evlere AK Partililer başvuruyor. Benim gördüğüm, CHP'liler de başvuruyor. Bir anket yapayım başvuranların yarısından çoğu CHP'li olabilir" dedi.

Cüneyt Özdemir, Youtube kanalındaki yayında, sosyal konut projesiyle ilgili gündem olacak sözler söyledi. Özdemir, projeye "bu tutmaz, bu olmaz" şeklinde muhalefet edilmesini eleştirdi. "Allah'ını seversen böyle muhalefet olur mu, diyeceğim, demiyorum. Niye? Akıllandım çünkü. Niye ben dayağı yiyeyim ağabey. Çok güzel, 'bu iş tutmaz'. Evet. Çok güzel muhalefet bu. 'Yalan söylüyorlar' tabii tabii." diyen Özdemir, muhalefete eleştirilerini şöyle dile getirdi:

"Herkes akın akın ev başvurusuna gidiyor. Muhtemelen göreceksiniz, bir değil on tane çekiliş olur. En azından seçime kadar derler ki "2 tane daha çekiliş yapıyoruz." Seçimden sonra da "1 milyon ev yapıyoruz." der. Neden demesin, elini tutan mı var?"

Süleyman Demirel dönemini hatırlatarak "Demirel, sadece vaat ederek bunları yaptı" dedi. Özdemir, şunları söyledi:

"Bütün muhalefet şu anda bu işin tutmayacağını anlatıyor. Peki ikna, sıfır. Ben tersini bekliyorum. Ben biraz iğneyi kendime batırayım. Biraz gerizekalı hissediyorum. Çünkü şunu umuyordum muhalefet şu anda umut vaat edecek iktidar da korku vaat edecek demiştim, yanılmışım. İşler tam tersine döndü. İktidar öyle yada böyle "Ev vereceğim, ucuza ev vereceğim" diyerek umut vaat ediyor. Muhalefet de diyor ki; hayır, hayır veremez, veremeyecek, kandıracak falan. Sen hangisini satın alırsın? Şu anda gördüğümüz kadarıyla 1,5 milyon kişi bu umudu satın almış durumda. Şöyle de bir yanılgı var zannediyorlar ki AKP'liler başvuruyor. Benim gördüğüm, CHP'liler de başvuruyor bu ev meselesine. Gidip bir anket yapayım başvuranların yarısından çoğu CHP'li olabilir."