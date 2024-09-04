Yanık yemenin zararını duyan bir daha ağzına sürmüyor! Gen bozukluğundan kansere kadar...

Günümüzde pek çok kişi yanık yiyecekleri tüketmeyi daha çok sever. Ancak yanmış besinleri tüketmek, bazı zararları beraberinde getirebilir.

Dinimiz sağlığa çok önem vermiştir, kişinin kendine emanet olarak verilmiş olan bedenini koruması gerekir.

Bu nedenle sağlığa zarar verecek derecede yanmış yiyecekleri yemek mekruh olmakla beraber, bu hüküm sağlığa vereceği zararın derecesine göre değişebilir.

Tükettiğiniz yanık benzeri yiyeceklerde akrilamid adı verilen bir madde oluşur Bu madde, sağlık üzerinde beklenmedik derecede olumsuz etkilere yol açan tehlikeli bir bileşiktir.

Her ne kadar yanık besinleri tüketmek hoşunuza gitse de bu alışkanlığınızı en kısa sürede bırakmalısınız. Peki, akrilamid nedir ve nasıl oluşur? İşte yanıtı...

AKRİLAMİD NEDİR?

Akrilamid, yüksek sıcaklıklarda pişirilen yiyeceklerde oluşan kimyasal bir bileşiktir. 120 derecenin üzerinde uygulanan kızartma, fırınlama ve kavurma gibi pişirme işlemleri sırasında karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerde ortaya çıkar.

Gıdaların içinde bulunan şekerler ve karbonhidratlar, asparajin adı verilen bir proteinle reaksiyona girerek akrilamid oluşturur.

Bu kimyasal reaksiyon sonucu yiyecekler normalden daha fazla kızarır ve yanmaya yaklaşır. Bu kimyasal reaksiyon, sürekli olarak vücuda alındığında kansere yol açabilir.

Bu nedenle uzmanlar, yiyeceklerin aşırı pişirilmesini hem besin değerlerinin azalması, hem sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri, hem de akrilamid oluşumu açısından önermez.

Öte yandan Doç. Dr. Oğuz Özyaral'a göre yüksek ısıda pişmiş veya yanık besinler tüketmek, gen hasarına neden olur.

Aynı zamanda yanık besinler tüketmek; karaciğer, mesane ve bağırsak kanserinin görülme olasılığını da artırır.

AKRİLAMİD HANGİ YİYECEKLERDE BULUNUR?

Akrilamid içeren yiyeceklerin ortak özelliği, nişasta bakımından zengin olmalarıdır. Bununla birlikte, bu yiyeceklerin aşırı pişirilmesi de akrilamid oluşumunu tetikler.

Ancak bazı yiyeceklerde akrilamid oluşma olasılığı daha yüksektir. Bu yiyecekler arasında çikolata, kahve, patates, kuru yemişler, ekmek, bisküvi ve karamelize edilmiş meyve ve sebzeler bulunur.

Eğer yiyeceğinizin renginin koyu olduğunu fark ederseniz, o yiyecekte akrilamid bulunma olasılığı oldukça yüksektir.

Bu nedenle, akrilamid oluşumunu en aza indirmek için yiyecekleri mümkünse haşlama yöntemiyle veya düşük sıcaklıkta pişirmenizi tavsiye ederiz.