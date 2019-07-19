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Yanık ünitesinde 250 hasta şifa buldu

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 5 yıl önce kurulan yanık ünitesinde, bugüne kadar tedavi gören 250 hasta şifa buldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:19
Yanık ünitesinde 250 hasta şifa buldu

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 5 yıl önce kurulan yanık ünitesinde, bugüne kadar tedavi gören 250 hasta şifa buldu. Yanık ünitesinde hastaların vücutlarında oluşan yanıklar tedavi edilerek, bu hastaların hayata bağlanmalarına yardımcı olunuyor.


Efeler ilçesinde yaşayan ve 2 yıldan beri meme kanseri olduğu için tedavi gören Levin Balcı, almış olduğu radyoterapi sonrası vücudunda oluşan 3. derece yanıklardan ADÜ Yanık Ünitesi’nde gördüğü tedavi sonrası kurtuldu. Sağlığına kavuşan Balcı, “Kanser nedeniyle iki yıldır radyoterapi görüyorum. Tedavim sürecinde vücudumda yanıklar oluştu. Korkumdan hastaneye gelemiyordum, evde bakım hizmeti alıyordum. Aydın’da böyle bir hizmetin olduğunu geç öğrendim. Bilseydim daha önce gelirdim. Yanık ünitesinde görev yapan doktor ve hemşireler benimle çok ilgilendi. Vücudumdaki yanıklardan kurtuldum, şifa buldum” dedi.



Arazide çıkan yangını söndürmeye çalışırken kolunda, yüzünde ve vücudunda 2. derecede yanıklar oluşan Ahmet Sırma da, hastanede geçirdiği 45 günlük tedavi sürecinin ardından şunları söyledi: “Uzun süren bir tedavi sürecim oldu, burası bizim evimiz gibiydi. Hemşiremiz ve doktorlarımızdan Allah razı olsun çok özenli davrandılar. Başhekimliğe, doktorlara ve personellere çok teşekkür ediyorum.”



250 hasta şifa buldu


Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ender Ceylan ise, 5 yıl önce kurulan ADÜ Yanık Ünitesi’nde şimdiye kadar 250 civarında hastanın şifa bulduğunu söyledi. İleri derece yanıkların yanı sıra kanser tedavisi gören hastaların radyoterapi sonrası vücutlarında oluşan yanıklarına da baktıklarını belirten Ceylan “Hastanemiz bünyesinde kurulan Yanık Ünitemiz, bir doktor, 5 asistan doktor ve 5 hemşire ile hastalara hizmet veriyor. Enfeksiyon riski olan ve sıvı takviyesi yapılması gereken hastalar burada tedavi görüyor. Yanık tedavisi için başka illere sevk edilen hastalar, artık Hastanemizde şifa buluyor.” dedi.



Hayırsever desteğiyle kuruldu


Kuşadası’nda 17 Temmuz 2005 tarihinde teröristlerin bir minibüse koyduğu bombanın patlaması sonucu ikisi turist 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda minibüs içerisinde yer alan Akif Çallı, yanarak ağır şekilde yaralandı. Aydın’da yanık ünitesi olmadığı için başka illere giden Çallı, üç yıl tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu. Oğlunun yaşadığı sıkıntıları başkalarının yaşamaması için Hastanemizde Yanık Ünitesi’nin kurulmasına destek sağlayan hayırsever Ali Çallı, 400 bin lira bağışta bulunarak Yanık Ünitesi’nin tam donanımlı hale getirilmesine olanak sağladı. 2014 yılında hizmete giren Yanık Ünitesi’ne Ali Çallı’nın ismi verilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:19
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