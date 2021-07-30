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Gündem Yangınların sorumlusu İblis’in çocukları
Gündem

Yangınların sorumlusu İblis’in çocukları

İki gündür Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin 41 farklı bölgesinde çıkarılan organize yangınlar, eli kanlı terör örgütü PKK’yı işaret ediyor. İki teröristin kundakçılık için keşif yaparken yakalanması ve PKK yanlısı hesaplardan yapılan “Ateşin çocukları Kürdistan’da yaşayanların intikamını aldı”, “Elinize sağlık çocuklar” şeklindeki alçakça paylaşımlar, yangınları terör örgütüne bağlı ‘Ateşin çocukları’ adlı iblislerin gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:16:00 -
Yangınların sorumlusu İblis’in çocukları

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye son iki gündür Manavgat başta olmak üzere 13 ilin 41 farklı bölgesinde çıkarılan orman yangınlarına karşı destansı bir mücadele veriyor. Son 30 yılda 6 bin 587 hektarlık alanı ateşe veren PKK’lı iblisler “Ateşin çocukları” isimli sözde inisiyatif grubuyla hain eylemlerini devam ettiriyor. Dün Manisa’nın Turgutlu  ilçesinde bir ihbar üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri, Ege ve Marmara bölgelerinde kundakçılık için keşif yapan ve yangın çıkarttıktan sonra yurtdışına kaçacağı anlaşılan iki PKK’lıyı yakaladı. İki teröristin yakalanması ve terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın ‘Direnişe geçmeliyiz. 2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. Silahımız yoktur diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir. Onlar da çakmak ve kibritle mücadele edebilir” sözleri yeşil vatanımızı sabote eden hainleri ele veriyor. Manavgat’ta başlayan orman yangını sonrası PKK yanlısı hesaplardan atılan, “Kürdistan’da yaşayanların intikamını iyi aldı ateşin çocukları” ve “Ellerinizi sağlıklı tutun. Söz bitti intikam zamanı” tweetleri ise failleri ifşa ediyor. Ankara Polatlı’da yangı çıkarmak isterken yakayı ele veren hainin de terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu ortaya çıkması, ormanlarımızı tutuşturanların gerçek yüzü gözler önüne seriyor. Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan STK temsilcileri ve gazeteciler, ormanlarımızı yakan alçakların PKK’lı olduğuna işaret etti.

Failin PKK olduğu iyi bilinmelidir

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Son yıllarda ateşin çocukları diye tabir edilen PKK’nın sabotaj grubu olan bu alçaklar doğamızı yok etmek için haince saldırılarına devam ediyorlar. Bu ateşin çocukları diye tabir edilen bölücü ve sabotaj uzmanı teröristler aslında iblisin çocukları ihanetin tellalarıdır. Bu alçaklar vakit kaybetmeden tek tek tespit edilmelidir” dedi. Talimatı kimden aldıklarının belli olduğunu kaydeden Şahin, şöyle devam etti: “Bu ihanet şebekesinin kim olduğu nereden talimat aldığı aşikardır ve bellidir. Bu alçaklar vakit kaybetmeden tek tek tespit edilmelidir.  Dün emzikli bebeklerimize kurşun sıkanlar bugün ormanlarımızı yakıyorlar, dün ülke genelinde bombalı eylemler yapanlar bugün istihbaratımızın sağlam olması hasebiyle bunu başaramadıkları için ağaçlarımıza, bitki örtülerimize ve hayvanlarımıza saldırıyor katlediyorlar. Özellikle genç kardeşlerimizin bu haince girişimleri yapanların PKK olduğunu net olarak görmelidir. Kahrolsun PKK, kahrolsun ateşin çocukları, kahrolsun devletimizin düşmanları.”

Sabotajlar terör örgütünün işi

Gazeteci Yazar Murat Özer de, “PKK bu tarz sabotajlarla kaos çıkarmanın peşinde. Türkiye’nin güvensiz bir ülke olduğu imajını oluşturmak istiyor. Eskisi gibi şehirlerde eylem yapamayınca, ormanlarımıza saldırıyorlar. Failin terör örgütü PKK olduğu akıldan çıkarılmamalıdır” ifadelerini kullandı. Sabotajların organize olduğuna dikkat çeken Özer, şunları kaydetti: “13 farklı ilde 41 farklı bölgede yangınlar çıkıyor. Hükümeti zor duruma düşürmek gayesiyle yapılıyor. PKK, büyük bir baskı altında. Diyarbakır Anneleri onların üzerine çok ciddi bir de psikolojik baskı oluşturdu. Bu tarz sabotajlarla güç kazanmanın peşindeler. Fakat nafile uğraşıyorlar. Seçimle iktidarı değiştiremeyeceklerini anlayanların, Türkiye’de toplumsal bir kriz ve buhran çıkarmanın derdinde olduğunu asla unutmamak gerekir.”
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

hizipsavar

hadi chp hadi ip ilk defa sizden bir duruş bekliyoruz çıkın deyin ki. "pkk köpekleri o yaktığınız ormanlar katlettiğiniz hayvanlarla şehit ettiğiniz insalar arasında hiç bir fark yoktur." deyin diyeyim ki ADAMSINIZ
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Adnan

Yangını çıkaranlara anında İNFAZ. Mahkeme yok.
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