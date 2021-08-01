Yangınların ardından İhsan Şenocak'tan yağmur duası çağrısı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Türkiye'nin seferber olduğu yangınların ardından yağmur duası çağrısı yaptı.

Türkiye'yi itfaiye erlerine madden ve manen destek olmaya çağıran Şenocak, Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Duanız olmasa Allah size ne diye değer versin!"(Furkan,77). ayetini paylaşan Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

"İtfaiye erlerine madden ve manen destek ol! Dinsizin levmiden korkup duayı bırakma. Duanın kabulü için istiğfar et, sadaka ver, helalleş. 3 gün dua ve niyazda bulun.

Öğleden sonra Türkiye'nin her yerinde yağmur duası yapalım.

Yarın (2 Ağustos 2021-pazartesi) öğle namazından sonra İFAM'ın bahçesinde yağmur duası yapılacaktır. Mümin kardeşlerimize duyrulur."